Knorkator – Weltherrschaft Für Alle

Artist: Knorkator
Herkunft: Berlin, Deutschland
Album: Weltherrschaft Für Alle
Spiellänge: 46:09 Minuten
Genre: Rock, Fun Metal, Neue Deutsche Härte
Release: 12.09.2025
Label: Tubareckorz
Link: https://www.facebook.com/pg/knorkatormusik
Bandmitglieder:
Gesang – Stumpen
Gitarre – Buzz Dee
Bassgitarre – Rajko Gohlke
Keyboard, Gesang – Alf Ator
Schlagzeug – Philipp Schwab
Gesang – Agnetha Ivers
Gesang – Tim Tom Thomas (seit 2022)
Tracklist:
- Ismus
- Unkraut
- Das Unheil
- Buchstabe 2025
- Steh Auf
- Ich Verachte Jugendliche 2025
- DMT
- Halb Voll
- Liebeslied 2025
- Evolution
- Hardcore 2025
- ACDC
- Ick Wer Zun Schwein 2025
Nach drei Jahren Warten melden sich Knorkator genau zum 30. Bandjubiläum zurück – und zwar mit einem neuen Studioalbum. Am 12.09.2025 erscheint unter dem Titel Weltherrschaft Für Alle (Tubareckorz / Edel) das mittlerweile nächste Werk der selbsternannten „meisten Band der Welt“.
Musikalisch bleibt sich die Berliner Truppe treu: Zwischen chaotischem Humor, bissigen Kommentaren zur Gegenwart und überraschend persönlichen Momenten ist alles vertreten. Mal ernst, mal völlig absurd, mal beides zugleich – so, wie man es von Knorkator kennt. Geboten wird die ganze Bandbreite von aufwendig komponierten Arrangements bis hin zu kompromisslosen Metal Hooks. Knorkator behaupten: Eigentlich alles wie immer – nur noch besser.
Zum Jubiläum haben Knorkator zusätzlich einige ältere Songs neu aufgenommen. Diese Versionen sollen laut der Band „endlich so klingen, wie sie es verdient haben“. Buchstabe 2025 und Ich Verachte Jugendliche 2025 machen den Anfang. Besonders die neue Version von Ich Verachte Jugendliche wurde auf die aktuelle Situation angepasst und sorgt abermals für Schmunzler. Die neuen Tracks Ismus, Steh Auf und Evolution bleiben sofort im Kopf. Steh Auf mausert sich nach mehreren Durchläufen zu einem der Höhepunkte, um die sich so eine Platte zu drehen beginnt. Ick Wer Zun Schwein 2025 ist ähnlich verrückt wie die Old School Auflage und bringt die ESC Bilder wieder aus dem Gedächtnis aufs innere Auge.
Das Album bringt es auf 46 Minuten Spielzeit, ist stilistisch zwischen Rock, Fun Metal und Neue Deutsche Härte einzuordnen und erscheint in wenigen Tagen über Tubareckorz.
Anspieltipps: Ich Verachte Jugendliche 2025 und Steh Auf