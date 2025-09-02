Knorkator – Weltherrschaft Für Alle

Artist: Knorkator

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Weltherrschaft Für Alle

Spiellänge: 46:09 Minuten

Genre: Rock, Fun Metal, Neue Deutsche Härte

Release: 12.09.2025

Label: Tubareckorz

Link: https://www.facebook.com/pg/knorkatormusik

Bandmitglieder:

Gesang – Stumpen

Gitarre – Buzz Dee

Bassgitarre – Rajko Gohlke

Keyboard, Gesang – Alf Ator

Schlagzeug – Philipp Schwab

Gesang – Agnetha Ivers

Gesang – Tim Tom Thomas (seit 2022)

Tracklist:

Ismus Unkraut Das Unheil Buchstabe 2025 Steh Auf Ich Verachte Jugendliche 2025 DMT Halb Voll Liebeslied 2025 Evolution Hardcore 2025 ACDC Ick Wer Zun Schwein 2025

Nach drei Jahren Warten melden sich Knorkator genau zum 30. Bandjubiläum zurück – und zwar mit einem neuen Studioalbum. Am 12.09.2025 erscheint unter dem Titel Weltherrschaft Für Alle (Tubareckorz / Edel) das mittlerweile nächste Werk der selbsternannten „meisten Band der Welt“.

Musikalisch bleibt sich die Berliner Truppe treu: Zwischen chaotischem Humor, bissigen Kommentaren zur Gegenwart und überraschend persönlichen Momenten ist alles vertreten. Mal ernst, mal völlig absurd, mal beides zugleich – so, wie man es von Knorkator kennt. Geboten wird die ganze Bandbreite von aufwendig komponierten Arrangements bis hin zu kompromisslosen Metal Hooks. Knorkator behaupten: Eigentlich alles wie immer – nur noch besser.

Zum Jubiläum haben Knorkator zusätzlich einige ältere Songs neu aufgenommen. Diese Versionen sollen laut der Band „endlich so klingen, wie sie es verdient haben“. Buchstabe 2025 und Ich Verachte Jugendliche 2025 machen den Anfang. Besonders die neue Version von Ich Verachte Jugendliche wurde auf die aktuelle Situation angepasst und sorgt abermals für Schmunzler. Die neuen Tracks Ismus, Steh Auf und Evolution bleiben sofort im Kopf. Steh Auf mausert sich nach mehreren Durchläufen zu einem der Höhepunkte, um die sich so eine Platte zu drehen beginnt. Ick Wer Zun Schwein 2025 ist ähnlich verrückt wie die Old School Auflage und bringt die ESC Bilder wieder aus dem Gedächtnis aufs innere Auge.

Das Album bringt es auf 46 Minuten Spielzeit, ist stilistisch zwischen Rock, Fun Metal und Neue Deutsche Härte einzuordnen und erscheint in wenigen Tagen über Tubareckorz.