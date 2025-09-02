Der Weg Einer Freiheit: veröffentlichen Nikita Kamprads Vocal Playthrough „Marter“

Das deutsche progressive Black Metal-Ensemble Der Weg Einer Freiheit haben ein neues Vocal-Playthrough-Video veröffentlicht, in dem Gründungsmitglied und Frontmann Nikita Kamprad den Song Marter performt. Dieser Titel ist der Eröffnungstrack des sechsten Studioalbums Innern.

Mit einer Länge von über neun Minuten verkörpert Marter die Kontraste, die Innern definieren: Rasante, tremolo-getriebene Passagen stehen im Gegensatz zu Momenten der melancholischen Ruhe, während Tobias Schulers präzise Blast-Beats und Alan Noruspur’s resonanter Bass eine turbulente Wand aus Gitarren untermalen. Kamprads Gesangsdarbietung steht im Zentrum dieses Sturms. Sein Vortrag reicht von gutturalen Schreien bis hin zu fragilen Flüstern und spiegelt den lyrischen Bogen des Songs wider, der von Qual, Erschöpfung und Befreiung handelt. Seht euch das Video hier an:

Das Playthrough-Video bietet einen unverfälschten Einblick in die körperliche und emotionale Tiefe von Kamprads Darbietung. Jede Phrase schöpft aus der Meditation des Songs über das Leiden als sowohl Qual als auch Transzendenz, ein kathartischer Sprung in die Stille und Erneuerung. Innerhalb des Albums fungiert Marter als Einstieg in die umfassendere Erkundung von Zusammenbruch, Resilienz und existenzieller Auseinandersetzung in Innern.

Innern erscheint am 12. September 2025 über Season Of Mist.

Verfügbare Formate:

Digital Download

CD Digipak

12” Vinyl Gatefold – Black

12” Coloured Vinyl Gatefold – Silver

12” Coloured Vinyl Gatefold – Clear & Red Marbled

12” Coloured Vinyl Gatefold – Clear, Red & Blue Marbled

12” Coloured Vinyl Gatefold – Red & Black Marbled

12” Coloured Vinyl Gatefold – Clear, Green & Black Marbled

12” Coloured Vinyl Gatefold – Golden & Black Marbled

12” Coloured Vinyl Gatefold – White & Black Marbled

Der Weg Einer Freiheit feiern am Donnerstag, den 4. September, um 20:00 CEST / 14:00 EST eine Bandcamp Listening Party. Fans haben die Möglichkeit, das Album Innern in voller Länge zu hören und sich in Echtzeit mit der Band sowie der Community auszutauschen.

RSVP: https://derwegeinerfreiheit.bandcamp.com/merch/innern-listening-party

Mehr Informationen zum bald erscheinenden Album findet ihr hier:

Der Weg Einer Freiheit sind:

Nikita Kamprad – Gesang, Gitarren

Nicolas Rausch – Gitarren

Alan Noruspur – Bass

Tobias Schuler – Schlagzeug

Der Weg Einer Freiheit online:

http://instagram.com/derwegeinerfreiheit

http://www.facebook.com/derwegeinerfreiheit