Headbangers Open Air 2026: Praying Mantis mit Special Set

Das Plakat des Headbangers Open Air 2026 füllt sich immer weiter. Praying Mantis kommen mit einem speziellen Forever In Time-Set. Das Album aus dem Jahr 1998 werden die Herren komplett spielen. Ob der damalige Gitarrist Dennis Stratton (ehemals Iron Maiden) ebenfalls vor Ort sein wird?

Auch Sortilege um Altmeister Christian „Zouille“ Augustin haben zum 40. Geburtstag des Klassikers Larmes De Héros ein Set angekündigt, wo die komplette Platte aus dem Jahr 1986 auf die Bretter gezaubert wird.

Weiterhin sind Merciless Law und Mortal Strike aus Österreich neu im Billing. Bisher sind folgende Bands bestätigt: Threshold, Praying Mantis, Evildead, Merciless Law, Mortal Strike, Sortilege, Bangalore Choir (mit David Reece), Bengal Tigers, Atlantean Kodex, Mindwars, Bronze, Löanshark, Sinister Realm, Emeral Rage, Fatal Embrace, Tempest

Bereits komplett ist das Warm-Up am Mittwoch, dem 22.07.2026. Hier werden Insult mit den beiden ehemaligen Onslaught-Bandmitgliedern Jase Stallard (Bass) und Steve Grice (Drums) eine Onslaught-Show spielen. Dazu gesellen sich Beast, Ruthless und Turbokill.

Das härteste Ticket der Welt ist ab sofort im Shop verfügbar. Es ist aus Metall und blinzelt Silber. Aber auch Online-Tickets und Hard-Tickets aus Papier sind im Shop verfügbar (Klick).

Ein Headliner ist verdeckt. Schon eine Idee? Wir starten heute ein Gewinnspiel auf Social Media. Wer den Headliner errät, kann ein Ticket für das Warm-Up am 22.07.2026 gewinnen. Weitere Infos folgen.