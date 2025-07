Der Weg Einer Freiheit: kündigen sechstes Studioalbum „Innern“ an

Die deutschen Black-Metal-Avantgardisten Der Weg Einer Freiheit kehren mit Innern zurück, einem tief introspektiven und kompositorisch expansiven neuen Album, das am 12. September über Season Of Mist veröffentlicht wird.

Nach dem von der Kritik gefeierten Album Noktvrn aus dem Jahr 2021, das den Grenzbereich zwischen Wachsein und Träumen erkundete, richtet Innern den Blick nach innen – auf persönlichen Zusammenbruch, Stille und Transformation. Verankert in einer raffinierten Synthese aus atmosphärischer Größe und viszeraler Aggression, balanciert das Album die Zurückhaltung des Post-Metal mit der rohen Unmittelbarkeit des Black Metal.

„Seit wir 2007 den ersten Song geschrieben haben, war Der Weg Einer Freiheit eine Reise, die von Leidenschaft, Intensität und einem tiefen Engagement geprägt war, die fragilen Schwellen der menschlichen Psyche durch Musik zu erforschen“, sagt Frontmann und Hauptsongwriter Nikita Kamprad.

„In den letzten Jahren sind wir gewachsen, haben uns weiterentwickelt und etwas geschaffen, auf das wir unglaublich stolz sind – und jetzt freuen wir uns darauf, den nächsten Schritt mit euch zu teilen. Innern, der Titel des neuen Albums, bedeutet auf Deutsch „nach innen“ und fängt die Essenz dieser Platte perfekt ein: eine Meditation über Leiden, Transformation und den intimen Prozess der persönlichen Abrechnung und Erneuerung.“

Das Album, das vollständig von Frontmann Nikita Kamprad komponiert und produziert wurde, fängt die Unmittelbarkeit eines Live-Auftritts ein und bewahrt gleichzeitig die charakteristische emotionale Tiefe der Band. Von Kamprads und Nicolas Rauschs mitreißendem Gitarrenspiel über Alan Noruspurs fundierte Basspräsenz bis hin zu Tobias Schulers präzisem Schlagzeugspiel – das Album handelt ebenso sehr von Zurückhaltung wie von Entfesselung. Innern durchquert Isolation, Erinnerung und die fragilen Schwellen zwischen Auflösung und Erneuerung und fordert die Zuhörer auf, sich mit dem auseinanderzusetzen, was darunter liegt.

Der Weg Einer Freiheit wird Innern im Rahmen einer Headliner-Tournee vom 18. September in Dresden bis zum 4. Oktober in Bochum einem europäischen Publikum vorstellen. Die Tournee umfasst 15 Termine, darunter Auftritte in Prag, Wien, Paris, Zürich und Tilburg. Besonders hervorzuheben ist ein Sonderauftritt in der Christuskirche in Bochum, einem Ort, der für seine hervorragende Akustik und meditative Resonanz bekannt ist. Dieser Live-Zyklus verspricht, die thematische Bedeutung des Albums in einen Raum gemeinsamer Reflexion und Intensität zu übertragen und das emotionale Terrain von Innern über das Studio hinaus zu erweitern.

Der Weg Einer Freiheit – Innern Herbst Tour 2025:

18. September: Dresden, DE @ Chemiefabrik

19. September: Berlin, DE @ Heimathafen

20. September: Prag, CZ @ Rock Café

21. September: München, DE @ Backstage

22. September: Leipzig, DE @ Werk 2

23. September: Salzburg, AT @ Rockhouse

24. September: Wien, AT @ Szene

25. September: Zürich, CH @ Dynamo

26. September: Genf, CH @ PTR/L’Usine

27. September: Grenoble, FR @ Ampérage

28. September: Paris, FR @ Le Petit Bain

29. September: Ludwigsburg, DE @ Scala

30. September: Wiesbaden, DE @ Schlachthof

1. Oktober: Hamburg, DE @ Knust

2. Oktober: Tilburg, NL @ 013

3. Oktober: Haarlem, NL @ Patronaat

4. Oktober: Bochum, DE @ Christuskirche