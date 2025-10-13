Der Weg Einer Freiheit am 29.09.2025 im Scala, Ludwigsburg

Event: Innern Tour 2025

Headliner: Der Weg Einer Freiheit

Support: Heretoir

Datum: 29.09.2025

Ort: Scala, Ludwigsburg

Link: https://derwegeinerfreiheit.de/

Den Werdegang von Der Weg Einer Freiheit verfolge ich schon von Anfang an. Von einem Underground-Phänomen hat sich die Band um Mastermind Nikita Kamprad mittlerweile zu einem der wichtigsten Genrevertreter entwickelt und ist international gefragter denn je. Mit Innern hat die Band vor kurzem ihren neusten Output veröffentlicht, den sie den Fans auf der dazugehörigen Tour live präsentieren möchte. Auch der Support wurde im Vorfeld mit Bedacht gewählt und so werden DWEF von Heretoir begleitet. Premiere hab ich heute bei der Location. Das Scala in Ludwigsburg ist ein fast unveränderter Kinosaal aus den 50ern, der noch heute für allerlei Kulturveranstaltungen genutzt wird. Somit ist fast der komplette Raum bestuhlt, was zuerst einige fragende Blicke bei den Fans auslöst. Einzig ein kleiner Bereich direkt vor der Bühne bietet etwas Platz zum Stehen. Mich hat der Charme dieses Gebäudes direkt angesprochen und ich sehe zu, wie sich die Plätze füllen.

Als Heretoir beginnen, sind die meisten Plätze bereits gefüllt. In den Bereich vor der Bühne traut sich bisher noch niemand. Bereits zum zweiten Mal sehe ich Eklatanz und Co. dieses Jahr live. Die Ankündigung als Vorband hat mich sehr gefreut! Die Augsburger nutzen ihren Support-Slot, um ihr neues Album Solastalgia zu präsentieren. Doch nicht nur der neueste Output kommt zum Zuge, die Band präsentiert den Gästen eine Auswahl an Songs, die sich durch ihr gesamtes Schaffen zieht. Das Licht ist atmosphärisch und unterstreicht die dichte Atmosphäre der Musik. Einzelnen Fans fällt es langsam schwer, stillzusitzen, und finden sich vor der Bühne ein, um die Mähne im Takt zu schwingen. Jeder Song wird mit Beifall bestätigt und die Band ist sichtlich erfreut über die positive Resonanz. Eine bessere Supportband hätte man nicht wählen können!

Schon während des Umbaus ist zu erahnen, dass beim Headliner ein paar Fans mehr vor der Bühne sein werden. Als das Licht erlischt und das Intro zu Marter beginnt, betritt Drummer Tobias die Bühne und hält in kargem, rotem Licht seine Drumsticks in die Höhe. Die restlichen Bandmitglieder folgen ihm, bis der Song Fahrt aufnimmt und Nikita seine Position in der Mitte der Bühne einnimmt. Sein kratziges Gekeife löst direkt Jubel bei den Fans aus. Sofort haben Der Weg Einer Freiheit ihre Fans im Griff und der Platz vor der Bühne wird immer voller. Auch wenn die Tour ganz unter dem Banner des neuesten Outputs Innern steht, hat die Band einige Schätze aus ihrer restlichen Diskografie ausgegraben, um diese zum Besten zu geben. Hier habe ich mich besonders über Ruhe vom selbstbetitelten Debüt gefreut, den ich schon etliche Jahre nicht mehr live gehört habe!

Wie schon beim Support, ist auch bei Der Weg Einer Freiheit die Lichtshow ein essenzieller Bestandteil der Show. Dazu gesellt sich der Charme dieses historischen Altbaus, welcher allein schon eine ganz besondere Stimmung aufkommen lässt. Ich bin mir sicher, dass diese Location bewusst gewählt wurde, und auch die anfängliche Skepsis einiger Fans scheint, spätestens ab dem Beginn des Headliners, wie weggeblasen! Nikita hält seine Ansagen bewusst kurz, dennoch spürt man die ehrliche Dankbarkeit für die positive Resonanz zu Innern und die erfolgreiche Tour. Wie auch das Album endet dieser großartige Konzertabend noch mal mit einem Highlight. Tobias verlässt seinen Posten am Schlagzeug und tritt mit einer Gitarre in den vorderen Bereich der Bühne, um Forlorn zu performen.

Vielen Dank an Nikita und den Rest der Band für dieses großartige Konzert!