Ice Nine Kills: veröffentlichen düstere Hommage an Batman ’89 „The Laugh Track“

Ice Nine Kills laden ein, mit dem neuen Song The Laugh Track „mit dem Teufel im blassen Mondlicht zu tanzen“ – eine wilde Hommage an den Clown Prince Of Crime aus Gotham City. Der Song und das cineastische Musikvideo zollen dem Joker Tribut, insbesondere in der legendären Darstellung von Jack Nicholson in Tim Burtons düsterem Batman (1989).

Im Musikvideo zu The Laugh Track treten Matthew Lillard (Scream, Five Nights At Freddy’s, SLC Punk) und Phil Morris (Seinfeld, Smallville, Doom Patrol) erstmals im sogenannten INKverse auf – gemeinsam mit dem zurückkehrenden Terry Kiser (Weekend At Bernie’s, Freitag Der 13. Teil VII – Das Blutgericht, Weekend At Bernie’s II).

Frontmann Spencer Charnas erklärt: „Warum eine grüblerische Fledermaus sein, wenn man stattdessen das letzte Lachen haben kann? Schließlich bekam Jack Nicholson bei Batman ’89 den obersten Platz im Abspann. Während Michael Keatons düsterer Bruce Wayne großartig war, hat mich der Clownprinz des Verbrechens als junger Spencer viel mehr fasziniert. The Laugh Track ist unsere Hommage an Tim Burtons dunkles, wunderschön gotisches Gotham. Batman ’89 nahm seine Comic-Vorlage ernst, ohne den Spaß zu vergessen – genau diese Balance versuchen auch wir bei Ice Nine Kills zu halten, mit einem breiten, manischen Grinsen. Terry Kiser kehrt im Video zurück (und die Gerüchte über Miles’ Tod sind stark übertrieben). Es freut mich riesig, Matthew Lillard und Phil Morris im INKverse willkommen zu heißen. Wie schon Prince einst sagte: The Laugh Track wird dich dazu bringen, mit dem Teufel im blassen Mondlicht zu tanzen.“

Das brandneue Kapitel der INK-Filmreihe hier ansehen:

The Laugh Track vereint die dunkle Theatralik, die gotische Atmosphäre und den verdrehten Humor, die Burtons Batman zu einem Meisterwerk machten – umgesetzt im unverkennbaren Stil von Ice Nine Kills, einer Mischung aus intensivem, melodischem Metal und filmischer Erzählweise. Der Song folgt auf den Billboard-Hit The Great Unknown (inspiriert von The Matrix) und das rekordbrechende A Work Of Art aus dem erfolgreichsten unzensierten Film aller Zeiten, Terrifier 3.