Line So Thin: veröffentlichen neuen Song „Choke“

Die aufstrebende US-Band Line So Thin meldet sich mit ihrer neuen Single Choke zurück – einem Song, der keine halben Sachen macht. Choke ist ein energiegeladener Schlag ins Gesicht, voll roher Emotionen und unbändiger Kraft.

Mit zerreißenden Gitarrenriffs, treibenden Drums und Vocals, die zwischen purer Wut und verletzlicher Ehrlichkeit wechseln, verwandelt der Track die chaotische Energie von Frustration in ein kathartisches, mitreißendes Erlebnis.

Fans von Architects, Knocked Loose und Bring Me the Horizon dürften hier voll auf ihre Kosten kommen – egal ob als Soundtrack für intensive Workouts oder für späte Nächte voller Adrenalin und Headbanging.

Choke ist nicht einfach ein Song, den man hört – es ist ein Gefühl, das man tief in der Brust spürt.