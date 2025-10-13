Chasing: hat gerade ihre Single mit dem Titel „Feel My Pain“ veröffentlicht

Die französische Band Chasing hat soeben ihre erste Single Feel My Pain veröffentlicht. Der Song wurde über DistroKid vertrieben und ist ab sofort auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar. Mit kraftvollen Vocals und intensiven Gitarrenriffs zeigt die Band gleich zu Beginn, welches emotionale und musikalische Potenzial in ihr steckt. Feel My Pain wurde von Damato Fabrice, Croisille David und D’Amico David geschrieben und produziert. Mit diesem Song macht Chasing klar, dass sie in der Szene aus Frankreich künftig eine Rolle spielen wollen.