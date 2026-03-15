Beyond The Styx: neues Album „Divid“ erscheint am 08.05.2026

In einer Welt, die zunehmend von Krisen, gesellschaftlichen Spannungen und unterschiedlichen Wahrheiten geprägt ist, setzt die Band mit ihrem neuen Album Divid ein klares Statement. Die Platte versteht sich als Spiegel einer zerrissenen Gesellschaft – roh, direkt und kompromisslos.

Die zehn Songs entstanden gemeinsam im Proberaum, wobei die Grundideen vor allem von David (Rhythmusgitarre) und Adrien (Drums) ausgingen. Eine besondere Rolle spielte auch der neue Leadgitarrist Guillaume, der nur vier Monate vor den Studioaufnahmen zur Band stieß und dem Album seinen eigenen Stil verlieh.

Aufgenommen wurde Divid in einer intensiven 20-tägigen Session im Corner Studio unter der Produktion von Daan Nieboer. Das Ergebnis ist das bislang schärfste Werk von Beyond The Styx – ein emotionales und energiegeladenes Album, das seine volle Wucht vor allem live entfalten soll.

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