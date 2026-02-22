The Butcher Sisters am 23.01.2026 in der MHP Arena in Ludwigsburg

Eventname: TBS / Rap Rock Zaubershow Tour 2026

Headliner: The Butcher Sisters

Vorband: Callejon, Future Franz

Ort: Ludwigsburg, MHP Arena

Datum: 23.01.2025

Kosten: 50,25 €

Genre: Hardcore, Metalcore, Rap

Setliste TBS:

Bierosaufus Ex UGA UGA BAM BAM Herr Doktor Bierdurst Reiner Sonnenbrille White Monster Klettergerüst Cityroller Bauchtasche Der Nudelsong Detlef D Soost Freitag Mein Stern Drachentöter Baggersee

Mein Weg führt mich heute nach Ludwigsburg in die MHP Arena. Was mich erwartet, ist ein magisches Highlight der Extraklasse. TBS haben heute, im Zuge der Rap Rock Zaubershow Tour 2026, ihren ersten Tourstopp in Deutschland. Ich bin gespannt, welches Feuerwerk der Accessoires und Unterhaltung heute über uns hereinbricht.

Die erste Überraschung gleich bei Ankunft. Scheinbar bin ich zu spät für den ersten unangekündigten Act des Abends. Future Franz ist gerade schon dabei, die Menge anzuheizen. Als One-Man-Show mit Gitarre, Flöte und Gratis-Zigaretten macht er sich auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Freund im Publikum. Musikalisch für mich eher in der Kategorie „interessant“ einzuordnen, finden sich unter den Angereisten doch bereits partywütige Besucher, die seine Art der Unterhaltung feiern.

Jetzt ist es jedoch Zeit für den eigentlichen Supporter der Tour. Die deutschsprachige Metalcore-Band Callejon ist schon über 20 Jahre in der Metalcore-Szene unterwegs und bringt auch hier natürlich eingefleischte Fans mit. Die Halle ist bereits voll und die Setliste mit Palmen Aus Plastik und dem Cover Was Du Liebe Nennst bedient die Menge, wie sie es von den Jungs aus Düsseldorf erwartet hat. Sitzplätze auf den Rängen gibt es noch zur Genüge, da es die meisten direkt vor die Bühne zieht, wie es sich gehört. Ein weiterer Coversong wird angestimmt, mit dem passenden Statement gegen Rechts, Schrei Nach Liebe. Zum Schluss gibt es noch einen richtigen Brecher, Porn From Spain 2, und damit ist das Vorgeplänkel beendet. Es wird sich noch kurz erfrischt und dann auf die Illusionisten des Abends vorbereitet.

Die Konfettikanonen knallen und der gemeine Bierosaufus Ex wird besungen. Ein Start, der gleich wieder klarmacht, mit welcher Energie am heutigen Abend zu rechnen ist. Double-Bass-Gewitter und Double-Time-Rap inklusive. Das Publikum ist on fire. Diverse Dosenbiere werden vernichtet, sowie ein riesiges aufgeblasenes Baby. Ich hoffe, es kann für den Rest der Tour noch gerettet werden. Einige Knaller haben wir schon gehört, bis es nun zu einem unfassbar spannenden Schlauchbootrennen über die Köpfe des Publikums hinweg in Richtung FOH geht. Naja, spannend ist es vielleicht nicht sooo sehr, da sich Alex auf halber Strecke vom Boot verabschiedet. Der überragende Sieg von Stroppo wird mit einer Showeinlage und dem neuen Song Klettergerüst direkt am FOH perfomt und bietet damit auch den Gästen in den hinteren Reihen die Möglichkeit, den beiden Zauberkünstlern ganz nah zu sein. Die unfassbaren Magieeinlagen, welche die Show begleiten, dürfen nicht unerwähnt bleiben.

Eine grausame Zersägenummer, fliegende Bauchtaschen und plötzlich erscheinende Feature-Gäste sind nur ein Bruchteil der Rap Rock Zaubershow, die das Publikum staunend zurücklassen. Mein Stern ist gerade zu Ende und die ersten Tränen fließen, da die Veranstaltung sich dem Ende zuneigt. Aber wir werden alle ein weiteres Mal mit zwei Zugaben überrascht. Erst wird der Drache mal wieder getötet und zum Abschluss geht es für uns alle noch mal zum Baggersee. Ich bin tatsächlich einfach mal wieder sprachlos, mit wie viel Kreativität wir alle am heutigen Abend beglückt werden. Wer Bock auf Unterhaltung hat, sollte jede TBS-Show mitnehmen, die er bekommen kann. Bis zum nächsten Mal.