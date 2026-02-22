Dispyria: veröffentlichen „Redemption Part 1 – Twisted World“ und neues Video feat. Zak Stevens (Savatage)

Dispyria haben das vierte Album Redemption Part 1 – Twisted World veröffentlicht und verkörpern damit Story Metal vom Feinsten! Eine großartige Dark Fantasy Story wird mit außergewöhnlichen Stimmen (u.a. Savatage-Sänger Zak Stevens, Carsten „Lizard“ Schulz oder auch Rob Lundgren (Mentalist, Reveal)) und Musikern (Markus Pfeffer, Markus Teske, Sven Sommer, Mario Walther) erzählt.

Natürlich ist so ein Album nur bedingt zum „Nebenher anhören“ geeignet, vielmehr entfacht es seine wahre Größe, wenn man die gesamte Geschichte auf sich wirken lässt, miterlebt, mitleidet.

Jürgen Walzer hat mit der Dispyria-Saga ein Meisterwerk geschaffen. Was als autobiographische Ausarbeitung begann, entwickelte sich zu einer Dark Fantasy Story, die eigentlich Netflix auf den Plan rufen sollte!

Jürgen ist nicht nur ein begnadeter Songwriter, sondern überzeugt mit großartigem Storytelling, was Dispyria in seiner Art und Komplexität wohl einzigartig macht.

Und: eine weitere News erfreut!

Dispyria lassen Zak Stevens von der Kette!

Am Release Tag vom Dispyrias Redemption Part 1 – Twisted World hat das Warten für die Fans endlich ein Ende: The Revelation ist einer von 3 Songs des Savatage-Sängers, der mittlerweile weit mehr als nur ein Gastsänger für Dispyria geworden ist: Volle Identifikation mit den Alben und der Story, Zaks Frau Katherine gehört zu den Lyrics-Schreibern. Zurücklehnen und genießen!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: