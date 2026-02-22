At The Gates: kündigen die Veröffentlichung ihres Albums „The Ghost Of A Future Dead“ an

Die schwedischen Melodic-Death-Metal-Pioniere At The Gates kündigen die Veröffentlichung ihres neuen Albums The Ghost Of A Future Dead an, das am 24. April 2026 über Century Media Records erscheinen wird.

Als Nachfolger des 2021 erschienen Albums The Nightmare Of Being ist das kommende Album eine besondere Hommage an Frontmann Tomas Lindberg, der im September 2025 auf tragische Weise verstorben ist.

The Ghost Of A Future Dead wurde von Jens Bogren in den Fascination Street Studios in Örebro, Schweden, aufgenommen und gemischt, das Artwork stammt von Robert Samsonowitz.

The Ghost Of A Future Dead Tracklist:

1. The Fever Mask

2. The Dissonant Void

3. Det Oerhörda

4. A Ritual Of Waste

5. In Dark Distortion

6. Of Interstellar Death

7. Tomb Of Heaven

8. Parasitical Hive

9. The Unfathomable

10. The Phantom Gospel

11. Förgängligheten

12. Black Hole Emission

At The Gates haben sich mit folgendem Kommentar zu The Ghost Of A Future Dead gemeldet:

„Wir sind stolz darauf, endlich Neuigkeiten zu unserem achten Studioalbum The Ghost Of A Future Dead bekannt geben zu können. Das Album wird am 24. April 2026 veröffentlicht – mehr als zwei Jahre nach seiner Fertigstellung im Studio.

Wie ihr alle wisst, ist Tomas Lindberg letztes Jahr aufgrund von Komplikationen bei seiner Krebsbehandlung verstorben. In den letzten Jahren haben wir eng mit Tomas zusammengearbeitet, jedes Detail besprochen und verfeinert, um sicherzustellen, dass nichts dem Zufall überlassen bleibt.

Gemäß Tomas‘ Wünschen, einschließlich des Albumtitels, des Soundmixes, der Trackreihenfolge, des Artworks und der Gesamtpräsentation, bleibt The Ghost Of A Future Dead dem Stil treu. Das Album vereint die ungezähmte Energie und die mitreißenden Melodien, die das Wesen von At The Gates ausmachen. Dieses Album ist Tomas‘ Vermächtnis.“

Der Opener des Albums, The Fever Mask, wurde bereits als Single veröffentlicht und wird von einem emotionalen Tributvideo für Tomas Lindberg begleitet, das von seinem langjährigen Kollegen Patric Ullaeus zusammengestellt wurde und hier zu sehen ist:

At The Gates fügten folgenden Kommentar zu The Fever Mask hinzu:

„The Fever Mask war einer der letzten Songs, die für das Album geschrieben wurden, und stach schnell als natürliche Wahl sowohl für den Eröffnungstrack als auch für die erste Single von The Ghost Of A Future Dead hervor. Er fängt die Essenz von At The Gates perfekt ein und verbindet rohe Energie, starke Melodien und wunderschöne Texte von Tomas.“