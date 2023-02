Dispyria: veröffentlichen ihr drittes Album „The Story Of Marion Dust“ und feiern den Release mit einem neuen Video

Dispyrias lang ersehntes drittes Album The Story Of Marion Dust vermeldet endlich „OUT NOW“!

Komponist und Mastermind Jürgen Walzer hat für dieses Album alle Register gezogen und mit Zak Stevens (Savatage), Ralf Schepers (Primal Fear) und Carsten „Lizard“ Schulz drei großartige Sänger mit ins Boot geholt. Besonders Zak Stevens glänzt dabei auch auf dem zeitgleich erscheinenden dritten Video Firechild.

In diesem 3. Video zum neuen Album mit dem Titel Firechild nimmt uns Komponist Juergen Walzer, der auch selbst das Video produziert hat, mit in ein weiteres Kapitel der Story um Marion Dust. Marion trifft auf einen der getarnten „dunklen Wissenden“, der ihr zum ersten Mal einen Ausweg aus ihrem hoffnungslosen Leben eröffnet, wenn sie als „Feuerkind“ ihre Bestimmung annimmt. Die Entscheidungen, die sie trifft, sind fatal.

Das Album erscheint als Digipack und ist bei allen gängigen Händlern physisch und digital erhältlich!

Dispyrias – The Story Of Marion Dust ist das mittlerweile dritte Konzeptalbum über den Protagonisten Josh Devon und seinem Kampf gegen seine Dämonen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei das Mädchen Marion Dust, das im Mittelpunkt des neuen Albums steht. Es handelt vom fatalen Schicksal des Mädchens, das sich – mit übernatürlichen Kräften konfrontiert – entscheiden muss, welchen Pfad sie zukünftig geht, um diese Kräfte für Gut oder Böse zu nutzen.

Ein Meisterwerk des Progressive Metal – ohne dabei verspielt zu wirken oder sich in sich selbst zu verlieren – mit acht packenden Songs, die eine ergreifende Geschichte erzählen.

The Story Of Marion Dust Tracklist:

1. A Girl Called Marion

2. The Mark

3. Blue Mirror

4. Eternal Eye

5. The Resistance

6. Fire Child

7. Pandoras Box

8. The Curse

Album Release

03.03.2023 in der Kammgarn Kaiserslautern / GER.

Tickets: www.kammgarn.de/programm/detail/2041/dispyria-1

Line-up Album Cast:

Juergen Walzer – Guitars, Bass, Programming

Zak Stevens – Leadvocals (on 01, 02, 03, 04, 06)

Ralf Scheepers – Leadvocals (on 05)

Carsten „Lizard“ Schulz – Leadvocals (on 07, 08)

Roland Moschel – Hammond Organ

Markus Pfeffer – Leadguitars (on 03, 08)

Wolfgang Sing – Leadguitars (on 04, 07)

Sabrina Roth – Backingvocals

Stephan Hugo – Backingvocals

More Info:

www.dispyria.com/

www.facebook.com/dispyria