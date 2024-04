Rendezvous Point: haben neue Single/Video „Oslo Syndrome“ veröffentlicht

Die norwegische Progressive Metal-Größe Rendezvous Point meldet sich mit ihrem mit Spannung erwarteten dritten Album Dream Chaser (VÖ: 21.06.2024, Long Branch Records) zurück. Nach dem von Kritikern gelobten zweiten Album Universal Chaos setzt die fünfköpfige Band um Leprous-Schlagzeuger Baard Kolstad, Keyboarder Nicolay Tangen Svennæs (Ihsahn, Bernhoft, Emilie Nicolas), Sänger Geirmund Hansen, Gitarrist Petter Hallaråker und Bassistin Gunn-Hilde Erstad ihre Erfolgsgeschichte fort, indem sie ihr Songwriting noch klarer definiert und sich intensiver auf Groove, Riffs, Melodien und Hooks konzentriert.

Mit Oslo Syndrome legen Rendezvous Point parallel zur Albumankündigung eine neue Single, samt Musikvideo, vor und geben damit einen weiteren Vorgeschmack auf Dream Chaser.

Sänger Geirmund Hansen über die neue Single Oslo Syndrome:

„The seduction and excitement of the unknown can sometimes over-shadow moral standards and everyday life. Insights from traveling with artists and musicians creates this description of when something exciting gets out of control.“

Dream Chaser Tracklist:

1. Don’t Look Up

2. Oslo Syndrome

3. Utopia

4. Fireflies

5. Presence

6. Wildflower

7. The Tormented

8. Still Water

Dream Chaser taucht tief in das Feld künstlerischer Entwicklung ein und konzentriert sich auf das unerbittliche Streben nach Perfektion. “Artists often strive a whole lifetime searching for something abstract, a feeling of perfection in what you do or create“, erzählt Sänger Geirmund Hansen. „Since it’s an abstract and subjective thing, the artists‘ search for perfection often results in a lifetime of always wanting more, better, bigger and deeper. This leads to chasing something unclear and un-touchable, like a dream. It seems real and reachable, but never is.“

Mit Themen, die von gesellschaftlicher Desillusionierung bis zu persönlichem Wachstum reichen, bietet Dream Chaser einen fesselnden Einblick in die menschliche Wahrnehmung. Rendezvous Point laden den Hörer ein zusammen die Komplexität der modernen Existenz und die Tiefen des emotionalen Aufruhrs zu erkunden.

Dream Chaser Produktversionen:

• LP Edition inkl. weiß-violettem Splatter-Vinyl – Limitiert auf 500 Einheiten

• CD Edition im Jewel Case

• Exklusive LBR Shop Bundles

• Standard Stream & Download

Line-Up:

Geirmund Hansen – Gesang

Baard Kolstad – Schlagzeug

Nicolay Tangen Svennæs – Keyboards

Petter Hallaråker – Gitarre

Gunn-Hilde Erstad – Bass

