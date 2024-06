Anciients: veröffentlichen Playthrough für neue Single „Cloak Of The Vast And Black“

Die Rock’n’Roll-Landschaft ist immer noch erschüttert von der Nachricht, dass Anciients nach acht Jahren der Suche aus der kanadischen Wildnis aufgetaucht sind. Die temperamentvollen Kanadier kündigten kürzlich Beyond The Reach Of The Sun an, ihr erstes Album seit dem Gewinn des begehrten Juno Award für Metal/Hard Rock.

Vergangenen Mittwoch veröffentlichten Kenny Cook, Mike Hannay und ihre neue Truppe von Schreddern ein sanftes, aber dennoch erdrückendes Gitarrenspiel für die zweite Single ihres neuen Albums. Cloak Of The Vast And Black bringt Licht in die Dunkelheit, die Beyond The Reach Of The Sun fast überschattet hat, indem sie einen neuen Weg mit demselben Geist einschlagen, der sie zu einer Leitfigur des progressiven Metals gemacht hat.

Seht euch das Gitarren-Playthrough zu Cloak Of The Vast And Black hier an:

Das Video wurde von Claine Gorgoth Lamb (@claines_world) gedreht, gefilmt und bearbeitet.

Beyond The Reach Of The Sun erscheint am 30. August 2024 auf Season of Mist.

Vorbestellung & Stream: https://orcd.co/anciientsbeyondthereachofthesun

Beyond The Reach Of The Sun – Tracklist:

1. Forbidden Sanctuary

2. Despoiled

3. Is It Your God

4. Melt The Crown

5. Cloak Of The Vast And Black

6. Celestial Tyrant

7. Beyond Our Minds

8. The Torch

9. Candescence

10. In The Absence Of Wisdom

Genre: Progressive Metal

FFO: Opeth, Mastodon, The Ocean

Aufnahmestudio: Rain City Recorders

Produzent/Toningenieur: Jesse Gander assistiert von Szymon Wojciech

Mastering-Studio und Tontechnik: Stu McKillop @ Rain City Mastering

Mixingstudio und Tontechnik: Jesse Gander, Rain City Recorders

Coverartwork: Adam Burke @ Nightjar Illustrationen

Bio: Kevin Stewart-Panko

Gastmusiker:

Justin Hagberg – Keyboard auf Forbidden Sanctuary, Is It Your God, Melt the Crown, Candescence, In The Absence Of Wisdom.

Jess Gander: Synthesizer auf Candescence und Cloak Of The Vast And Black

Fragt man einen Hard-Rock-Fan nach Anciients, könnte man vor Schreck und Ehrfurcht glauben, er würde Big Foot beschreiben. Die Band hinterließ nach nur zwei Alben einen beachtlichen Eindruck in der Szene, verschwand dann aber scheinbar spurlos. Was also hat sie dazu gebracht, sich in den Winterschlaf zu begeben?

„Basically, right after Voice Of The Void was recorded my wife had our first kid“, sagt Kenny Cook, der neben dem Gesang und der Gitarre auch den Großteil des Songwritings der Band übernimmt. „She ended up having heart complications and almost died“. Jetzt sind alle glücklich und gesund, aber die Sorge um seine Frau und das neue Baby hat den sonst so entspannten Frontmann sehr belastet. „It was a bit of a road“.

Auch Cloak Of The Vast And Black tritt aus dem Schatten. Die erste Single von Beyond The Reach Of The Sun führte uns zunächst durch ein Feld heller Tasten und volkstümlicher akustischer Zupfgeräusche, aber dieses Mal sind die Gitarren so mit Hall gedämpft, dass sich sogar die Leads drehen und wenden, als ob sie versuchen, durch labyrinthartige Höhlentunnel zu navigieren.

„This song is about mental illness and living under the cloak of depression“, sagt Cook. Aber trotz der vielen Unebenheiten auf der Straße in den letzten acht Jahren haben Anciients einen Weg gefunden, wie die Fernlichter eines Monstertrucks aus der Dunkelheit zu kommen. Gerade als das Playthrough-Video in voller Farbe erstrahlt, schlägt die Band ein Riff an, das so schnell brennt wie eine Stange Dynamit.

„Searching for a new way of life“, growlt Cook mit neuer Kraft, als würde er von der plötzlichen Explosion psychedelischer Powerchords geweckt.

Das Konzept von Beyond The Reach Of The Sun bewegt sich in der Tat in einem berauschenden Bereich. Die Gesellschaft wird von Kräften aus einer anderen Dimension versklavt, die in ihrer Tyrannei so gewaltig sind, dass sie die Sonne auslöschen. Doch im Kern geht es bei Anciients drittem Album um Durchhaltevermögen. Cooks Weg ist ein wenig einfacher vorstellbar. „Working on these songs helped clear the negativity that had clouded my thoughts“, sagt er. Aber der erzählerische Bogen des Albums schwebt im gleichen erleuchteten Kopf.

„Ancient knowledge buried deep in the sands of time“, singt Cook und strahlt förmlich, während Dead Quiet-Axtmann Brock MacInnes direkt neben ihm einen schwindelerregenden alternativen Pfad schreddert. „Awake on the other side“.

Natürlich hat das Headbangen geholfen, aber Cook schreibt seinen Bandkollegen zu, dass sie ihm geholfen haben, Beyond The Reach Of The Sun zu durchschauen. Mike Hannay kann immer noch mit einem gut getimten Blast-Beat die Tür zum Verstand eines jeden Metalheads eintreten, aber wenn Cloak Of The Vast And Black schließlich ausklingt, ist er mit dem neuen Bassisten Rory O’Brien in einen so massiven Flow-Zustand verfallen, dass Anciients wie prähistorische Riesen klingen, die zurückgekehrt sind, um die Erde zu durchstreifen.

„The hiatus is over“, sagt Cook. „We missed out on a huge block after the last record. But with a new album to go along with our new band members, we’re ready to hit it hard“.

Um das Erscheinen von Beyond The Reach Of The Sun zu feiern, werden Anciients diesen Herbst drei Konzerte in ihrer Heimat British Columbia spielen. Darunter auch ein Abend im Rickshaw Theatre in der Heimatstadt der Band, Vancouver.

„We are beyond excited to play our new album in a live setting for the very first time,“ sagt Cook über die bevorstehenden Shows der Band. „It’s going to be epic! More show announcements are coming soon“.

Unterstützt werden Anciients von fünf weiteren kanadischen Bands: den Metal-Punks Fearbirds, den Progressive-Metallern Black Thunder, den Stoner-Metallern Waingro, dem thrashigen Death Metal-Trio Bloodrhine und der Post-Metal Band Empress.

Beyond The Reach Of The Sun Record Release Shows

September 20 – Victoria, BC @ Lucky Bar mit Fearbirds und Black Thunder

September 21 – Nanaimo, BC @ The Queens mit Fearbirds und Black Thunder

September 27 – Vancouver, BC @ The Rickshaw Theatre mit Waingro, Bloodrhine und Empress

Es waren ein paar harte Jahre für die in British Columbia beheimateten Progressive-Rocker Anciients, die sich durch Extremität auszeichnen. Als das Quartett 2016 ihr Album Voice Of The Void herausbrachte, schien die Welt ihnen zu Füßen zu liegen und die Dinge schienen reif für die Ernte zu sein. Sie hatten gerade den Erfolg ihres Debüts Heart Of Oak aus dem Jahr 2013 hinter sich, dessen Aufstieg zu einem großen Teil auf ein kollektives Interesse an engagierter, zukunftsorientierter Musik zurückzuführen war. Das Publikum war über das Zehenspringen und Reifentreten hinausgewachsen und tauchte stattdessen kopfüber in die Welt von Opeth, Mastodon, Baroness, The Ocean, Intronaut und anderen ein, die ursprünglich aus dem extremen Musik-Underground stammten, aber inzwischen gewachsen, gereift und hinter den Ohren geschrubbt waren, um haufenweise gesunde Brocken aus den Randgebieten ihrer Plattensammlungen und Einflusspools aufzunehmen.

Die Band That Auto-Correct Loves to Fuck With™ teilte die Bühnen mit allen von High On Fire und Goatwhore bis Boris und Lamb Of God und befand sich mitten in einer Europatournee, als sie entdeckte, dass sie den Juno Award (das kanadische Äquivalent zum Grammy) in der Kategorie Heavy Metal/Hard Rock gewonnen hatte. Die Welt war bereit, Anciients in ihre willkommenen Arme zu schließen. Anciients bereiteten sich darauf vor, die Welt zu erobern, vor allem mit ihren donnernden Rhythmen und labyrinthischen Riffs, die von der Mentalität eines Straßenkämpfers getragen wurden. Doch dann ebbte der Schwung ab und die Band schien wie vom Erdboden verschluckt.

Jetzt sind Anciients bereit und in der Lage, ihr beherztes Streben nach der Vorherrschaft im Heavy Metal wieder aufzunehmen. Es besteht kein Zweifel, dass die Band zurück ist, und mit einer atemberaubenden und wunderschönen Sammlung von zehn Songs in Form des neuen und dritten Albums, Beyond The Reach Of The Sun, positionieren sie sich wieder als dominante Kraft für diejenigen, die es lieben, ihre Locken um durchdachte Tempowechsel, komplexe harmonische Schichten und treibende Powerchord-Verschiebungen zu wickeln. Aber was zum Teufel ist passiert und wohin sind sie verschwunden?

„Im Grunde“, erklärt Gitarrist/Sänger Kenny Cook, “right before Voice Of The Void was recorded, my wife had our first kid. She ended up having heart complications and almost passed away from it. We recorded the last record and once it came out, I was kind of just focusing on her, dealing with her health issues and keeping that in check. I wasn’t at the stage where I could be gone for half a year, especially with a new kid. Long story short, she’s happy and healthy now, but dealing with family issues was the main priority. It was a bit of a road.”

Zu den Unruhen im Anciients-Lager kam hinzu, dass sich Gitarrist, Co-Sänger und Gründungsmitglied Chris Dyck und die Band im Januar 2017 trennten. Dies hinterließ eine klaffende Lücke im Line-Up zu einem ungünstigen Zeitpunkt in der Zeitlinie der Band. Cook musste nicht nur die Abwesenheit seines langjährigen Song- und Textschreiberpartners verkraften, sondern auch die Tatsache, dass er sich mit Dyck seit der Gründung der Band im Jahr 2009 die Gesangsaufgaben geteilt hatte. Und dann, während er seiner Frau bei ihrer Genesung half, ihr Neugeborenes großzog und, zog die Familie Cook nach Columbia-Shuswap, vier Stunden östlich von Vancouver, wo Schlagzeuger Mike Hannay, Brock MacInnes (Dycks Ersatz) und der brandneue Bassist Rory O’Brien immer noch wohnen.

“We knew Brock from other bands he’d been in and we knew he’d be a great fit” , erklärt Cook. “He actually filled in for Chris on a tour we did back in 2015. As far as the vocals, I just found myself picking up the slack on both ends. It felt somewhat natural, it was definitely different. Doing the lyrics myself for the first time was somewhat daunting, but it was also something done out of necessity. But even when Chris was in the band I handled 80-90% of the vocals anyway, so it didn’t change all that much.”

Dann kam 2020 Covid-19 und schränkte die Aktivitäten von Anciients ein, vor allem beim Touren, da die Kanadier mit strengeren Reisebeschränkungen und -auflagen zu kämpfen hatten als viele andere Länder; vor allem konnten sie fast zwei Jahre lang die Grenze nicht überqueren. Nachdem sich der Staub gelegt hatte, musste sich Cook daran gewöhnen, der einzige Sänger zu sein und wie sich das auf das Material auswirkte, das er schrieb, während er zum ersten Mal mit der Entfernung zwischen den Mitgliedern von Anciients kreativ sein musste. Keine große Sache, da persönliche Schreibsessions heutzutage eher eine Seltenheit sind, aber aufgrund der Zeit, die seit Voices Of The Void verstrichen ist, haben sich die Dinge/Interessen/Einflüsse verändert und die Band musste schließlich die Hälfte des Materials eines Albums verwerfen und neu anfangen. Als sie Ende 2021 die Köpfe zusammensteckten, um sich auf Beyond The Reach Of The Sun zu konzentrieren, war das, was ein Jahr später zum Vorschein kam, stromlinienförmiger und schlüpfriger, direkter, epischer und triumphaler. Die Riffs kommen in explosiven, geschichteten Paketen. Leads, Harmonien und Melodien sind eher mit windgepeitschten Berggipfeln vergleichbar als mit verschwitzten Bar-Shows, und die Band bewegt sich mit fein geschliffener, martialischer Präzision, geleitet von Hannays raketenhaftem Stakkato-Swing und Akzenten.

Songs wie The Torch glänzen mit dem hemdsärmeligen Glanz der 70er-Jahre-Stadionrock-Power. Cloak Of The Vast And Black wirbelt mit einer Kombination aus Hardcore-Intensität, Grunge-Groove und ausgedehnten Sechssaiter-Paraden. In The Absence Of Wisdom ist ein hurrikangroßer Strudel aus klassischem und Prog-Rock, der durch eine Rückkehr zu den knurrenden Sludge-/Death-Anfängen des Songs/Albums zur Grandiosität gesteigert wird. Die erste Single des Albums, Melt The Crown, mischt Anklänge an die legendären Kollegen Rush und Harlequin, Post-Metal der Jahrtausendwende und die psychedelischsten Ecken des Rise Above Records Roster.

“The new record has a lot more of our rock side”, sagt Cook, „and leans towards those elements of our sound and personalities, whereas Voice Of The Void was pretty crushing all the way through. With the new material we’ve tried to add more dynamics to the music and give the songs more room to breathe.“

Der Album-Opener Forbidden Sanctuary ist der Soundtrack zur Erkundung neuer Welten und klanglicher Arrangements. Sinuswellen-Gitarren erinnern an alte Mercyful Fate-Covens und Krautrock-Kommunen, während Synthesizer neue texturale Wege eröffnen, wie bei den ätherischen Irrlichtern und Space-Rock/Sci-Fi-Soundscapes des Instrumentals Candescence. Auf Beyond The Reach Of The Sun haben Synthesizer und Keyboards ihren ersten Auftritt auf einem Anciients-Album und wurden von Produzent/Mixer Jesse Gander und Justin Hagberg im Rain City Recorders Studio des Ersteren eingespielt. Hagberg – Mitglied der kürzlich wiedervereinigten Band 3 Inches Of Blood – hat das Album nicht nur mit seinem Können an den schwarzen und weißen Instrumenten bereichert, sondern Anciients auch dabei geholfen, eine wichtige Hürde in letzter Minute zu überwinden, eine Hürde, die das Comeback zu bremsen drohte.

“We lost our bass player literally a month before we were going in to record and were kind of up shit’s creek. Justin also plays in a band called Ritual Dictates with Rory and is the one who brought his name up.”

O’Brien, ein ehemaliges Mitglied der Band Bushwhacker aus Vancouver, war absolut interessiert, als Anciients an ihn herantraten.

“We got lucky and he saved our asses at the last minute.”

Cook nahm die Herausforderung an, als einziger Texter Beyond The Reach Of The Sun mit sehr persönlichen Worten über die innere Unruhe, Angst und Isolation zu verpacken, die er in den letzten Jahren bei sich selbst erlebt und bei anderen gesehen hat. Es gab Momente, in denen er nicht wusste, ob geliebte Menschen durchkommen würden und wie das Leben aussehen würde, wenn sich eine Tragödie ereignen würde. Psychische Gesundheit und Menschen, die ihr Leben leben, ohne ein Licht am Ende des Tunnels sehen zu können, wurden zu einem sehr vorherrschenden Thema in Tracks wie Despoiled und Beyond Our Minds. Und obwohl die Zeile, die zum Titel des Albums wurde, aus einem von David Attenborough erzählten Dokumentarfilm über den Planeten Erde stammt, spricht sie mehr über das Kommen und Gehen der Verzweiflung, wenn man nicht weiß, wie dunkel die Dunkelheit werden wird, wie in Is It Your God, das von der Manifestation der Trauer handelt und davon, wie sie Glaubenssysteme erschüttern kann.

“That one is a little more personal to me and my situation” , sagt Cook düster. „I had a good friend of mine from when I was younger pass away from cancer. His mother was super-religious and there were ideas taken from her questioning how could something like that happen to her when she had such a strong faith.”

Der Titel und die Themen der zerstörten Hoffnung und der aufgetürmten Ängste und Turbulenzen wurden in das spektakuläre Cover des Albums eingearbeitet. Die von Adam Burke (Nightjar Illustrations) geschaffene Zeichnung ist teils ein Groschenroman-Cover, teils eine Franzetta-Landschaft, teils ein Science-Fiction-Filmplakat und alles in allem eine riesige Illustration, in der man sich leicht verlieren kann, während sich die Platte im Hintergrund dreht.

“We gave him the concept and basic outline of how we wanted the cover to look and he took it to a whole new dimension. It turned out pretty wild!”

Nachdem alles gesagt und getan ist, sind Anciients zurück! Sie sind bereit, die Prog-Metal-Leiter zu erklimmen und sich wieder dem zu widmen, was sie am besten können – mit einem gewichtigen und dichten, aber völlig zugänglichen Album. Es ist eine Sammlung von zehn Songs, die die Fähigkeit besitzen, die wütend bangenden Köpfe auch an ihre Kraft der Selbstreflexion und Kontemplation heranzuführen, um über die Endgültigkeit der Existenz, den Wert des Lebens und ihren Platz im Universum nachzudenken.

“Totally! We’re going to take as many of the opportunities that come to us. The hiatus is over and I think with the new members and everyone being on the same page we’re ready to get out there as soon as possible. We missed out on a huge block after the last record, so we’ve got to make up for lost time. Now that everyone is happy and healthy, we plan to hit it hard.”.“

Anciients Besetzung:

Kenny Cook – Gesang, Gitarre

Mike Hannay – Schlagzeug

Brock MacInnes – Rhythmusgitarre

Rory O’Brien – Bass

Anciients online:

https://www.facebook.com/ANCIIENTSRIFFS

https://www.instagram.com/anciients/

https://anciientriffs.bandcamp.com