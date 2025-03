Pinhead – Egomessiah

Mit Pinhead startet Ilja John Lappin, bekannt als Bassist von The Hirsch Effekt, sein ambitioniertes Soloprojekt. Auf dem Debütalbum Egomessiah, das am 31.01.2025 erschienen ist, übernimmt Lappin nicht nur Gesang und alle Instrumente, sondern auch die gesamte Produktion. Musikalisch vereint Egomessiah eine beeindruckende Mischung aus Progressive Metal und Modern Metal, die als Ventil für Lappins Gedanken- und Gefühlswelt dient. Der Albumtitel und der Bandname spiegeln sich tiefer: Inspiriert von der ikonischen Hellraiser-Figur Pinhead, fasziniert Lappin die Ambivalenz zwischen Bösewicht und Heilsbringer – ein Konzept, das sich auch in der Musik widerspiegelt. Veröffentlicht über NoCut / SPV, erstreckt sich das Werk über 65 Minuten und entführt den Hörer in eine experimentelle Klangwelt voller technischer Raffinesse und emotionaler Tiefe. Egomessiah ist ab sofort erhältlich und markiert einen kraftvollen Einstieg in die Karriere von Pinhead.

Mit Lapse startet das Projekt schwungvoll in den Silberling. Unglaublich abwechslungsreich driftet Pinhead durch diverse Handschriften und Genremerkmale. Nicht nur technisch arbeitet Lappin ohne jegliche Zwänge, auch gesanglich gibt es nichts, was nicht erlaubt ist. Gibt es zu viele Wandlungen auf Egomessiah? Klar, die rote Linie wird krumm und schief gelegt. Das ergibt viele Vorteile, macht die Kunst aber auch super speziell. Die experimentellen Klangwerke greifen in viele düstere wie progressive Gedanken. Elektronische Passagen wie bei Violetor erzeugen einen modernen Sound. Ilja John Lappin agiert als Mastermind und übernimmt viele Arrangements, wie es bei einem Soloprojekt üblich ist. Unterstützung bekommt er auf Egomessiah von weiteren Musikern, die ihre Klasse mit einbringen können. Absurdist und In Recent Times laufen rund auf dem Teller. Auch Counterfate und Serene Day gehen gut ins Ohr. Nur die ganz großen Höhepunkte bleiben in den meist entspannten Atmosphären aus.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Pinhead – Egomessiah in unserem Time For Metal Release-Kalender.