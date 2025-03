Enemy Inside: feiern „Venom“-Albumveröffentlichung mit Musikvideo zu explosivem Titelstück

Es ist so weit: Enemy Insides Drittwerk Venom (Reigning Phoenix Music) fließt ab sofort durch die Adern der Musikwelt. Während die dazugehörige Tour, die zudem die erste als festes Mitglied für Schlagzeuger Hanno Kerstan ist, bereits läuft, feiert die Band die Premiere des offiziellen Musikvideos zum Titeltrack der Scheibe.

Der Venom-Clip zeigt die Bandmitglieder in krankenhausähnlichen Ruinen, wo sie in Spinnennetzen gefangen sind. Enemy Inside versuchen sich im Laufe des Songs aus diesen bzw. von den negativen Einflüssen, die sie umgeben, zu befreien – doch vergeblich! Je mehr sich die Truppe wehrt, desto fester werden die Knoten. Mit weniger als drei Minuten Spielzeit ist der Song an sich einmal mehr ein Wutbrocken aus dem Enemy-Inside-Arsenal, dessen melodisch-eingängiger Refrain sich dem harten Korpus des Stücks entgegenstellt. Jonas Sommer, seines Zeichens langjähriger Videoproduzent der Band, stellt mit Venom erneut sein Talent unter Beweis, Enemy Insides Musik mit visuell ansprechendem Bildmaterial zu kombinieren.

„Das Titelstück unseres neuen Albums beschäftigt sich mit toxischen Leuten bzw. mit all jenen, die uns manipulieren, misshandeln und nach unten ziehen. Der Track soll dazu ermutigen, sich von jeglichen Zwängen zu befreien, sich wieder auf seine eigene Stärke zu besinnen und den Spieß umzudrehen: Seid nicht die Gejagten, sondern werdet selbst zu Jägerinnen und Jägern! Jeder Kampf hinterlässt Spuren, doch statt euch von deren ‚Venom‘ [dt. ‚Gift‘] schwächen zu lassen, verleiht es euch neue Kraft“, betont die Band.

Enemy Inside touren aktuell mit Letters Sent Home als Support quer durch Europa, ehe sie im Sommer die Bühnen ausgewählter Festivals unsicher machen werden. Nachdem die Kombo kürzlich offiziell zum Quintett wurde, fügte sie obendrein neue Termine zu ihrer laufenden Venom-Tournee hinzu, die sie im September nach Spanien führen werden.

Enemy Inside live:

Venom-Europatour 2025 – Teil I

Special Guests: Letters Sent Home

Präsentiert von MoreCore & Seaside Entertainment

28.02.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

01.03.2025 DE München – Backstage (Club)

06.03.2025 DE Köln – Helios 37

07.03.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann (Studio)

08.03.2025 CH Aarburg – Musigburg

13.03.2025 DE Leipzig – Hellraiser

14.03.2025 CZ Prag – Storm Club

15.03.2025 PL Krakau – Klub Zaścianek

16.03.2025 PL Warschau – Klub Hydrozagadka

21.03.2025 NL Utrecht – De Helling

22.03.2025 NL Maastricht – Muziekgieterij

28.03.2025 FI Tampere – Olympia-kortteli *

29.03.2025 FI Helsinki – On the Rocks *

* ohne LSH

31.03. – 05.04.2025 AT Mayrhofen – Full Metal Mayrhofen

11. – 14.06.2025 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

17. – 19.07.2025 FI Laukaa – John Smith Rock Festival

30.07. – 02.08.2025 DE Wacken – Wacken Open Air *Ausverkauft*

Venom-Europatour 2025 – Teil II

16.09.2025 ES Madrid – Revi Live *Neu*

17.09.2025 ES Badalona – Estraperlo (Club del Ritme) *Neu*

18.09.2025 ES Vitoria-Gasteiz – Urban Rock Concept *Neu*

19.09.2025 ES Pontevedro (Vigo) – Revoltallo *NEU*

20.09.2025 ES Valladolid – Sala Porta Caeli *Neu*

Infos & Tickets: http://enemy-inside.com/#tourdates

