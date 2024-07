Enemy Inside: präsentieren Musikvideo zu neuer Single ‚What We Used To Be‘

Das Modern-Metal-Quartett Enemy Inside hat erst kürzlich seine Vertragsunterzeichnung bei Reigning Phoenix Music (RPM) bekanntgegeben und bereits heute zeichnet sich ab, welch großes Potenzial diese neue Partnerschaft mit sich bringt: Mit ihrer neuen Single What We Used To Be nimmt die Band die Hörerschaft direkt mit auf eine schmerzbewältigende Reise, eingeleitet von synthgetragenem Gesang, ehe schwere Riffs und der unwiderstehliche Refrain zum endgültigen Loslassen jener negativen Gedanken animieren. Das dazugehörige Musikvideo, in dem Sängerin Nastassja Giulia versucht, sich mittels einer Art Exorzismus sämtlicher toxischer Erfahrungen zu entledigen, untermauert die kraftvolle Botschaft des Songs zusätzlich.

„What We Used To Be erzählt von einer Beziehung, die sich Stück für Stück auflöst: Sei es eine romantische Art, eine Freundschaft oder die Beziehung zu sich selbst. Es geht darum, festzustellen und zu akzeptieren, dass sich Situationen und Menschen, auch man selbst, verändern und es meist keine andere Lösung gibt als weiterzuziehen“, resümiert Nastassja.

Das Drehbuch und die Idee zum von Jonas Sommer gefilmten Clip stammen ebenfalls von der Frontfrau.

Sie ergänzt: „Wir wollten ein filmartiges Resultat erzielen. Wir wollten einfach ein Video schaffen, dass eher den Eindruck eines Blockbusters als den eines Musikvideos erweckt, weshalb wir umso stolzer auf das Gesamtergebnis sind.“

Während Enemy Inside aktuell ihrem dritten, noch unbetitelten Studioalbum den letzten Schliff verpassen, können ihre Fans sich schon jetzt auf ihre 18 Konzerte umfassende Europa-Headlinetour 2025, für die Letters Sent Home als Special Guests bestätigt sind, freuen. Alle Termine findet ihr unten!

Enemy Inside live:

26.07.2024 FI – Oulu – Qstock Festivaali

Europatour 2025

Special Guests: Letters Sent Home

Präsentiert von Seaside Entertainment

20.02.2025 DK Copenhagen – Rust

21.02.2025 DE Hamburg – headCRASH

22.02.2025 DE Berlin – Privatclub

23.02.2025 DE Hanover – Béi Chéz Heinz

27.02.2025 DE Bochum – Rockpalast

28.02.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

01.03.2025 DE Munich – Backstage (Club)

06.03.2025 DE Cologne – Helios 37

07.03.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann (Studio)

08.03.2025 CH Aarburg – Musigburg

13.03.2025 DE Leipzig – Hellraiser

14.03.2025 CZ Prague – Storm Club

15.03.2025 PL Kraków – Klub Zaścianek

16.03.2025 PL Warsaw – Klub Hydrozagadka

21.03.2025 NL Utrecht – De Helling

22.03.2025 NL Maastricht – Muziekgieterij

28.03.2025 FI Tampere – Olympia-kortteli *

29.03.2025 FI Helsinki – On the Rocks *

* ohne LSH

Infos & Tickets: http://enemy-inside.com/#tourdates

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: