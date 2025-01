Enemy Inside: veröffentlichen neue Single ‚Dirt On My Name [feat. Mirza Radonjica]‘

Weniger als eineinhalb Monate vor Veröffentlichung ihres langerwarteten Drittwerks Venom kehren Enemy Inside mit einer energiegeladenen Single namens Dirt On My Name zurück:

Der Song vereint Elemente aus Metalcore und R&B und unterstreicht einmal mehr die Richtung, die die Band mit ihrem kommenden Album einschlägt. Abgerundet wird der Track von Gastsänger Mirza Radonjica, seines Zeichens Frontmann der Dänen Siamese.

Sängerin Nastassja Giulia kommentiert: „Wir wollten an unseren eingängigen Melodien festhalten, aber dennoch Breakdowns und obendrein Schreigesang einfließen lassen. Wir haben uns schlicht keinerlei stilistische Grenzen gesetzt. Der neue Song handelt vom Beurteilen anderer, ohne deren Hintergrund zu kennen, denn wir alle haben hin und wieder mit Problemen zu kämpfen, die nicht auf Anhieb ersichtlich sind. Mirzas Beitrag verleiht der unbequemen Botschaft des Tracks die nötige Zusatzenergie.“

Enemy Insides begleitende Headlinetour (Support: Letters Sent Home) wird sie im Frühjahr durch 18 Städte in sieben Ländern führen, gefolgt von Auftritten beim Full Metal Mayrhofen, dem Metal Frenzy Open Air, dem John Smith Rock Festival sowie ihrer Rückkehr zum Wacken Open Air (!); weitere Termine befinden sich in Vorbereitung. Sichert euch hier Tickets: http://enemy-inside.com/#tourdates

Die genauen Termine findet ihr hier: