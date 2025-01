Freedomination: veröffentlichen ihr neues Album „Until The Lights Go Out“ am 26.02.2025

Die finnische Heavy-Metal-Band Freedomination gibt stolz bekannt, dass ihr Debütalbum mit dem Titel Until The Lights Go Out am 26. Februar als CD und digital erscheinen wird.

Musikalisch und textlich bereist Until The Lights Go Out viele Gebiete, bleibt dabei aber klar auf der Straße der Sünden. Fans von Old School Heavy Metal und Thrash Metal (Annihilator, Megadeth, Iron Maiden usw.) kommen auf ihre Kosten. Schnallt euch an und macht es euch bequem. Die Reise hat begonnen!

Die Band hat die neue Single The Raven als Vorgeschmack auf das veröffentlicht, was wir von der vollständigen Veröffentlichung erwarten können:

Freedomination ist eine 2008 gegründete Metalband. Im Laufe der Jahre hat die Band vier Eigenveröffentlichungen veröffentlicht und ist für ihre energiegeladenen Auftritte in der finnischen Metalszene bekannt geworden.

Die Gruppe erhielt Anerkennung für ihre Veröffentlichungen in den finnischen Metalmedien und wurde insbesondere vom Inferno-Magazin nach dem Demo Power Of Nightmares zur Band des Monats gewählt. Der Sound der Band vermischt Elemente aus Thrash Metal, Progressive Metal, traditionellem Heavy Metal und Punkrock. Die Einflüsse sind fest im nordamerikanischen und britischen Old-School-Metal verwurzelt, obwohl sie bewusst einen „Retro“-Sound vermeiden. Stattdessen liegt der Fokus auf zeitlosem Ausdruck und der Sound der Band ist unbestreitbar zeitgenössisch.

Oben seht ihr das Artwork von Tommi Otsavaara.

Until The Lights Go Out Tracklist:

1. Sin Road

2. Heaven Sent

3. The Raven

4. Second Chance

5. Tear Down The Wall

6. Smoking Gun

7. Unleash Hell

8. Down With The Rain

9. Until The Lights Go Out

Das Album wurde von Pekka „Splendid“ Laine in den East Sound Studios gemischt und gemastert. Aufgenommen von Pekka „Splendid“ Laine in den East Sound Studios und Tommi Otsavaara im Heimstudio. Fotos von Benjamin Blomstedt. Logo von Roni Öberg.

Freedomination sind:

Timo Ahlström – Gesang, Gitarre

Jörgen Reinholm – Gitarre

Tommi Otsavaara – Bass, Hintergrundgesang

Jukka Ahlström – Schlagzeug

Freedomination online:

Linktr.ee