Enemy Inside: starten diesjährige Halloween-Feierlichkeiten mit Video zu neuer Single ‚Fuck That Party [feat. Zak Tell]‘ frühzeitig

Süßes oder Saures? Die Energiebündel von Enemy Inside können die anstehenden Halloween-Feierlichkeiten schlicht nicht mehr abwarten und beschenken ihre Fans bereits jetzt mit einem schaurigen Leckerbissen. Ihre neue Single Fuck That Party, erneut von Annisokays Christoph Wieczorek (Sawdust Recordings) gemixt und gemastert, wird von videospielähnlichen Tönen eingeläutet, ehe der knallharte Song – auf den ersten Blick eine erstklassige Partyhymne – sein gebrechliches, mit gegensätzlich-emotionalem Inhalt gefülltes Inneres offenbart. Als Gast konnten Enemy Inside keinen Geringeren als Zak Tell, seines Zeichens Clawfinger-Fronter, für ihre vorzeitige Geisterparty gewinnen, was Fuck That Party zusätzlichen Antrieb verleiht.

Enemy Inside beziehen Stellung: „Fuck That Party mit Clawfingers Zak Tell vereint Nu- und Modern-Metal. Der Halloween-Partysong kommt zwar mit einem spaßigen Video daher, birgt jedoch eine tiefere Bedeutung. Er erzählt vom Älterwerden und vom nostalgischen Blick zurück auf die guten alten Zeiten, während er daran erinnert, dass das Leben kurz ist. Also genießt jeden einzelnen Moment, was auch immer andere sagen und denken, und füllt ihn mit Dingen, die euch glücklich machen!“

Das erwähnte Video wurde von ihrem treuen Weggefährten Jonas Sommer produziert. Es beruht auf einem Konzept und einer Geschichte aus der Feder der kreativen Frontfrau Nastassja Giulia und geleitet das Publikum in das bandeigene Gruselkabinett.

Enemy Inside werden im Februar 2025 endlich auch wieder die europäischen Bühnen entern und in diesem Zug u.a. in Dänemark, Deutschland, der Schweiz, Polen, den Niederlanden sowie Finnland live zu sehen sein. Sichert euch hier direkt Karten, um ihre elektrisierenden Auftritte nicht zu verpassen: http://enemy-inside.com/#tourdates

