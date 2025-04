Benediction auf „Tales Of The Triple Death Tour“ am 05.04.2025 in der Druckerei in Bad Oeynhausen

Eventname: Tales Of The Triple Death Tour 2025

Headliner: Benediction

Vorbands: Jungle Rot und Master

Ort: Druckerei, Bad Oeynhausen

Datum: 05.04.2025

Kosten: 45,49 € VVK (Ausverkauft)

Genre: Death Metal

Besucher: 350 Besucher

Veranstalter: We – Live Agency (https://we-live.agency/)

Link: https://www.dbbo.de/

Setliste Benediction:

A Carrion Harvest Scriptures In Scarlet Vision In The Shroud Subconscious Terror Stormcrow Violation Domain Foetus Noose The Grotesque Crawling Over Corpses Genesis Chamber Shadow World Suffering Feeds Me They Must Die Screaming Progenitors Of A New Paradigm Engines Of War The Dreams You Dread

Es ist eng, es ist laut, es ist brutal – und es ist restlos ausverkauft. Heute bebt die Druckerei in Bad Oeynhausen unter den wuchtigen Klängen puren Death Metals. Zum allerersten Mal verschlägt es die britischen Urgesteine Benediction in die Kurstadt, und sie kommen nicht allein: Mit im Gepäck haben sie ihr aktuelles Album Ravage Of Empires sowie zwei absolute Schwergewichte der Szene – die groovenden US-Death-Metal-Veteranen Jungle Rot und die legendären Master rund um Szeneikone Paul Speckmann. Ein Abend, der keine Gefangenen macht und jedem Anwesenden ein höllisches Grinsen ins Gesicht prügelt. Drei Bands, drei Kontinente, ein Ziel: kompromissloser Death Metal in seiner rohesten Form. Gestern wurde die Tour erfolgreich gestartet und soll auch heute mit derben Riffs und krachenden Hooks überzeugen.

Den Anfang macht direkt der Wahl-Tscheche Paul Speckmann mit seiner Todesblei-Truppe Master. Ungewöhnlich, die Formation so früh auf der Bühne zu sehen. Den Künstlern ist es völlig egal und ziehen ihr bewährtes Set durch. Die Druckerei in Bad Oeynhausen ist sofort gefüllt und wie auf Knopfdruck beginnt die Eskalation. Subdue The Politician und Judgement Of Will formen früh die hitzige Songauswahl. Die Stimmung könnte kaum besser sein und beflügelt Master. Die Pommesgabel wird gen Himmel gereckt und die ersten Mosher verwandeln die etwas ungewöhnliche Austragungsstätte in ein Tollhaus. Das Foyer, der Saal oder wie man es nennen möchte, platzt aus allen Nähten. Die Tales Of The Triple Death Tour meldet Sold Out in Bad Oeynhausen. Die Begeisterung ist hoch, mit zwölf Sequenzen und dem finalen Kracher Pay To Die verabschieden sich Master von der Bühne und übergeben den Staffelstab an Jungle Rot.

Der Weltuntergang beginnt mit Doomsday. Jungle Rot wurden 1994 in Kenosha in den USA gegründet und haben bislang elf Studioalben veröffentlicht. In den letzten Jahren wurde es etwas ruhiger um die Truppe von Dave Matrise. Die letzte Platte A Call To Arms hat schon drei Jahre auf dem Buckel, ist aber noch brandaktuell. Nach Stay Dead darf direkt der Titeltrack des noch aktuellen Langeisen A Call To Arms zelebriert werden. Die Stagediver fliegen durch die Luft. Ostwestfalen geht dieser Tage steil. Erst schafft es die Armina in das DFB Pokal Finale und jetzt zerlegen die drei Death Metal Combos die Druckerei nach allen Regeln der Kunst. Dabei bleibt kein Stein auf dem anderen und man muss sich von umherfliegenden Füßen der Diver regelrecht in Acht nehmen. Die Stimmung ist ausgelassen und wird mit Population Suicide weiter angefacht. Mit einer ähnlich langen Spielzeit geht die Show gefühlt unglaublich schnell zu Ende. Vor der Ziellinie warten noch die Hits Exit Wounds und Circle Of Death/Jungle Rot.

Mehr als das, was Master und Jungle Rot vorgelegt haben, geht eigentlich gar nicht mehr. Was sollen die armen Briten von Benediction da noch auffahren? Ein frisch gepresstes Album haben sie zumindest mit Ravage Of Empires im Gepäck. Doch ob das reicht für die enorm hohe Messlatte der beiden Vorgänger? Das Publikum ist noch voll da und heiß wie Frittenfett. Nach einer kleinen Umbaupause beginnt der Abriss. Benediction mit Dave Ingram sprinten zielstrebig wie wütend auf die Stage. Schluss mit Lustig! Scriptures In Scarlet lässt die alten Knochen knacken. Von Müdigkeit keine Spur. Grölend und headbangend werden die Männer aus Birmingham begrüßt, die seit 36 Jahren Death Metal zelebrieren. Seit 2019 ist Dave wieder mit am Start und kann am Mikrofon die Fans ohne Anlaufschwierigkeiten erreichen. Frisch mit dabei ist Nik Sampson am Bass, der 2023 zur Band gestoßen ist. Subconscious Terror kracht in den Balken der alten Druckerei. Bad Oeynhausen steht wortwörtlich Kopf. Nur locker mal eben Benediction schauen ist nicht drin. Ob man möchte oder nicht, wird man in die intensive Show integriert. Violation Domain drückt in der Magengrube, während In The Dread Of The Night in den Ohren pulsiert. Die Tales Of The Triple Death Tour ist in allen Belangen ein Erfolg und schreit nach einer Wiederholung. Bis dahin bearbeiten Benediction fleißig die Bühne, bis mit The Dreams You Dread der Vorhang abschließend fällt.