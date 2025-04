Leper Colony: veröffentlichen neues Visualizer-Video

Die deutschen/schwedischen Death-Metaller Leper Colony haben die letzte Vorab-Single aus ihrem zweiten Album Those Of The Morbid veröffentlicht, das am 2. Mai 2025 (neues Release-Datum wegen Produktionsproblemen) über Testimony Records auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheinen wird.

Das Visualizer-Video zu Those Of The Morbid Inclination kann hier angesehen werden:

Gitarrist Rogga Johansson äußert sich dazu: „The first line of this song is ‚Born in a casket garden‘. I mean, come on, does it get more death metal than that? Mid-paced riff-happy heaviness with a massive groove, that’s what it’s all about here. And it’s all topped off with some of the best vocals in the scene and finished with a heavy-ass, simple chorus that drives the point home like a mallet to the skull!“

Die aktuellen Mitglieder von Leper Colony vorzustellen, wäre für jeden selbsternannten Death-Metal-Kenner überflüssig. Zur Erinnerung: Der deutsche Sänger Marc Crewe hat sich als ehemaliger Frontmann von Morgoth sowie später mit Insidious Disease und der Band Asinhell einen Namen gemacht. Gitarrist und Bassist Rogga Johansson hat mit Bands wie Paganizer, Ribspreader und Revolting einen bedeutenden Einfluss auf den schwedischen Death Metal hinterlassen. Der Gitarrist Håkan Stuvemark von Wombbath hat die Lead-Gitarre übernommen, und als neues Mitglied wurde der britische Schlagzeuger Jon Rudin, bekannt von Monstrous und Dead Sun, hinzugefügt.

Mit Those Of The Morbid liefern Leper Colony den Old-School-Death-Metal-Fans genau das brutale und kompromisslose Album, auf das sie gewartet haben.

Unser Redakteur Michael E. hat Leper Colony neuestes Werk schon mal für euch unter die Lupe genommen. Seht euch hier seine Meinung zu Those Of The Morbid an:

Leper Colony Besetzung:

Marc Grewe – Gesang

Rogga Johansson – Gitarren, Bass

Håkan Stuvemark – Leadgitarren

Jon Rudin – Schlagzeug

Leper Colony online:

https://www.facebook.com/lepercolonyband

https://www.instagram.com/leper.colony