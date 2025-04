Kataklysm: kündigen Sommer-Shows 2025 an

Macht euch bereit für die Hitze des Sommers, wenn Kataklysm diesen Sommer durch Europa und Großbritannien stürmen! Die kanadischen Death-Metal-Juggernauten bringen ihre charakteristische Mischung aus krachenden Riffs, unerbittlicher Aggression und roher Intensität auf die Bühnen!

Von massiven Festivalübernahmen bis hin zu intimen und explosiven Clubshows werden Kataklysm ein Live-Erlebnis liefern, das keine Seele unberührt und kein Genick ungebrochen lassen wird. Die Fans können sich auf eine Setlist freuen, die ihre ikonische Diskografie umfasst – von zeitlosen Hymnen bis hin zu brandaktuellem Material – und die mit der Wildheit dargeboten wird, die sie zu einer globalen Kraft im extremen Metal gemacht hat. Macht mit bei der Feier des Chaos, geschmiedet im Feuer und dargeboten mit der Art von Leidenschaft, die nur Kataklysm entfachen kann.

Seit fast drei Jahrzehnten liefert das US-amerikanisch/französisch-kanadische Melodic-Death-Metal-Syndikat Kataklysm ungeschminkte, kraftvolle Klangwellen über den gesamten Globus. Am 11. August 2023 wurde das 15. Studioalbum der Band, Goliath, über Nuclear Blast Records auf die breite Masse losgelassen.

Nach der Veröffentlichung des hochgelobten Albums Unconquered im Jahr 2020 hatten Kataklysm mehr Zeit als sonst, um an dem Nachfolgealbum zu arbeiten. Die Band, die normalerweise alle zwei Jahre ein Album veröffentlicht, hatte die Möglichkeit, dieses Album über einen Zeitraum von drei Jahren zu entwickeln. Goliath, das seinem Namen treu bleibt, ist ein aggressives und gemeines Album, das ein Produkt seiner eigenen einzigartigen Hindernisse war. „Es gibt viel Wut, aber auch viel Dunkelheit in diesem Album, es spiegelt die aktuelle Stimmung in der Welt wider“, kommentiert Maurizio Iacono. „Goliath ist ein Album, das tief in die Hinterfragung der Dinge eindringt, die auf globaler Ebene und innerhalb der Gesellschaft selbst geschehen: ist alles, was du siehst, für dich in Ordnung?“