Kataklysm: starten ihre „Freedom Or Death“-Europatournee 2026 mit Vader und Blood Red Throne am 18.02.2026

In wenigen Tagen kehren Kataklysm nach Europa zurück für eine umfangreiche Headline-Tour, die 32 Städte umfassen wird! Begleitet von Vader und Blood Red Throne dürfen sich die Fans auf einige der explosivsten Extreme-Metal-Nächte freuen!
Kataklysm – Freedom Or Death Tour 2026
w/ Vader & Blood Red Throne
18.02. FR Paris @ La Machine Du Moulin Rouge
20.02. UK Wolverhampton @ KK’s Steel Mill
21.02. UK Glasgow @ Slay
22.02. UK Manchester @ Academy 2
23.02. UK London @ O2 Academy Islington
25.02. FR Rennes @ L’Etage
26.02. FR Toulouse @ Le Bikini
27.02. ES Madrid @ Sala Mon
28.02. ES Pamplona @ Sala Totem
01.03. ES Barcelona @ Razzmatazz 2
03.03. CH Geneve @ L’Usine
04.03. IT Milan @ Legend Club
05.03. SI Ljubljana @ Kino Siska
06.03. CZ Brno @ Fleda
07.03. SK Kosice @ Colloseum
08.03. HU Budapest @ Barba Negra Blue Stage
10.03. AT Vienna @ Simmcity
11.03. DE Munich @ Backstage Werk
12.03. DE Heidelberg @ Halle 02
13.03. DE Memmingen @ Kaminwerk
14.03. CH Pratteln @ Z7
15.03. DE Trier @ Forum
17.03. BE Antwerp @ Trix
18.03. DE Hamburg @ Markthalle
19.03. DK Copenhagen @ Pumpehuset
20.03. DE Berlin @ Festsaal Kreuzberg
21.03. DE Leipzig @ Hellraiser
22.03. DE Bochum @ Zeche
24.03. DE Frankfurt @ Batschkapp
25.03. DE Braunschweig @ Westand
26.03. NL Leiden @ Gebr. De Nobel
27.03. DE Bamberg @ Brose Arena
Tickets: https://linktr.ee/KataklysmTour2026