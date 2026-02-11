Puscifer: haben neues Album „Normal Isn’t“ und Musikvideo zur Single „Bad Wolf“ veröffentlicht

Das neue Album von Puscifer, Normal Isn’t ist ab sofort erhältlich

Das Album ist das erste neue Album von Puscifer seit fünf Jahren und zeigt das Trio Maynard James Keenan, Mat Mitchell und Carina Round, wie sie sich den Post-Punk-Einflüssen zuwenden, die ihre frühen musikalischen Erfahrungen geprägt haben, und diese Wurzeln in einen dunkleren, gitarrenlastigeren Sound einfließen lassen. Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Albums erscheint ein animiertes Video zu Bad Wolf unter der Regie von AF Schepperd.

„Die mündliche Überlieferung, also die Weitergabe von Legenden, Mythen und Metaphern, hat mich schon immer fasziniert“, reflektiert Keenan. „Die Geschichten enthalten Geschichte, wichtige Lektionen, Werte, soziale Verträge und Ähnliches. Eine meiner Lieblingsgeschichten war schon immer die Cherokee-Erzählung von den zwei Wölfen. Diese Geschichte dient als Metapher für unseren inneren Kampf zwischen guten/weisen/liebevollen Entscheidungen und schlechten/selbstsüchtigen/hasserfüllten Entscheidungen. Der Wolf, der gedeiht, ist der Wolf, den du fütterst.“

Am Freitag ging die Vorführung des Konzertfilms Normal Isn’t: Puscifer Live At The Pacific Stock Exchange in über 90 unabhängigen Plattenläden über die Bühne, ab sofort ist der Film auch über Puscifer.com verfügbar.

Gedreht in der ursprünglichen Börse von Los Angeles, einem Art-déco-Wahrzeichen, das seit langem als einer der am meisten heimgesuchten Orte der Stadt gilt, fängt Normal Isn’t: Puscifer Live At The Pacific Stock Exchange die allererste Live-Performance von Normal Isn’t ein. Der Film zeigt eine völlig neue Bühnenausstattung, neue Kostüme und eine grafisch reichhaltige Lichtshow. Während Titel wie Self Evident, ImpetuoUs und Bad Wolf durch das mit Granit ausgekleidete Innere des Gebäudes pulsieren, liefern Maynard James Keenan, Carina Round, Mat Mitchell, Gunnar Olsen und Josh Moreau eine viszerale, energiegeladene Performance, die das Album zum Leben erweckt.

Das Album wurde in Arizona, Los Angeles und unterwegs während der letztjährigen Sessanta-Tournee geschrieben und aufgenommen und verbindet die düstere Elektronik und den scharfen Humor, für die Puscifer bekannt ist, mit einem spontaneren kreativen Prozess. „Von Anfang an hatten wir über ein Element der Rohheit und Schärfe gesprochen, das die Gitarre mit sich bringt“, bemerkt Mitchell, der das Album mitproduziert hat. „Wir haben die Leitplanken entfernt und die Musik aggressiver gemacht.“

Carina Round fügt hinzu: „Bei der Entstehung dieses Albums ging es mir darum, Freude als einen Akt der Notwendigkeit zu schaffen. Bei den Live-Auftritten geht es darum, die Verbindung innerhalb dieser Freude zu manifestieren. Es ist eine Zeit der Unsicherheit und Polarisierung. Wir schaffen Atmosphären. Wir erzählen Geschichten. Wir verstärken, verzerren, vertiefen und erweitern die emotionale Reichweite. Wir entscheiden uns für Erkundung statt Konvention und vertrauen auf das Unerwartete. Kommt mit uns.“

Zu den Gästen des Albums gehören Greg Edwards (Bass), Gunnar Olsen (Schlagzeug) und Sarah Jones (Schlagzeug) sowie Tony Levin (Bass bei Normal Isn’t und Seven One), Danny Carey (Schlagzeug bei Seven One) und Mr. Ian Ross (Vater von Atticus Ross, der Seven One erzählt).