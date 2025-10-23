Puscifer: präsentieren neue Single „Self Evident“ mit Musikvideo

Puscifer, bestehend aus Mat Mitchell, Carina Round und Maynard James Keenan, haben ihren neuen Song Self Evident mit Musikvideo veröffentlicht.

Die Single ist Vorbote ihres neuen Albums Normal Isn’t, das im kommenden Februar via Puscifer Entertainment / Alchemy Recordings / BMG erscheinen wird.

Das dazugehörige Album Normal Isn’t erscheint am 6. Februar 2026 und kann bereits vorbestellt werden.

Der Name ihres neuen Werks ist vielversprechend und passend. Was auch immer Puscifer ist oder nicht ist, es ist glücklicherweise nicht „normal“ – und wird es auch nie sein.

Maynard James Keenan über das neue Album Normal Isn’t:

„Wenn man sich den gesamten Inhalt des Albums anhört, gibt es Songs, die ihr eigenes Universum haben, und es gibt normalerweise einen Song, dessen Titel oder dessen Inhalt die gesamte Sammlung zusammenfasst. Man muss darauf achten, wie die gesamte Sammlung klingt. Normal Isn’t spiegelt die Zeit wider, in der wir leben. Als Geschichtenerzähler und Künstler ist es unsere Aufgabe, zu beobachten, zu interpretieren und zu berichten. Wir nehmen unsere aktuelle Umgebung wahr und teilen durch die Linse unserer kollektiven Erfahrungen das, was wir sehen. Und was wir derzeit um uns herum sehen, erscheint uns nicht normal. Bei weitem nicht. Es ist ein Strudel kreativer Energie, der alles möglich macht, und ich habe das Gefühl, dass wir das langsam beherrschen.

Schnallt euch an und macht euch bereit für die Fahrt und versteht, was möglich ist, wenn ihr fleißig seid und euren Träumen folgt.“

Puscifer besteht aus den drei kreativen FreundInnen Mat Mitchell, Carina Round und Maynard James Keenan.

Die Band ist ein Vehikel für akustisches und visuelles Storytelling auf Bühnen weltweit und auf dem Bildschirm durch Videos, Animationen, Inhalte und mehr. Sie hat überall Spuren hinterlassen, eine Reihe von gefeierten Alben veröffentlicht, berühmte Veranstaltungsorte ausverkauft, die Line-ups von Coachella, Bonnaroo und anderen Festivals durchforstet und sogar ihr eigenes Tournee-Festival, Sessanta, organisiert. Sie haben den Soundtrack zur ersten Staffel von Yellowstone geliefert, und ihre Alben landen regelmäßig in den Top 30 der Billboard Top 200. Sie haben für Aufruhr im Late-Night-Fernsehen gesorgt, mit Auftritten bei Jimmy Kimmel Live! und The Late Show. Außerdem haben Puscifer eine ganze Reihe von Kollaborateuren willkommen geheißen, darunter Musiker wie Greg Edwards, Gunnar Olsen und Sarah Jones, Remixer wie Trent Reznor, Atticus Ross, Phantogram und Sir Mix-A-Lot und sogar Schauspieler wie Bob Odenkirk und Milla Jovovich.

Das Pusciverse ist eine Freakshow des 21. Jahrhunderts, in der alles möglich, jeder willkommen und nichts tabu ist.