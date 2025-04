Broken Family Fest Vol. 1 am 29.03.2025 im HOT in Koblenz

Bands: Cosmother, Tier, Mudfinger, Oakfarm

Ort: HOT Koblenz, Trierer Str. 123C, 56072 Koblenz

Datum: 29.03.2025

Kosten: 15, 15, 18 € AK, pay what you can!

Genre: Stoner, Heavy Rock, Blues Rock, Sludge

Veranstalter: Broken Music

Link: https://www.facebook.com/events/1058014902664999

Die Konzertagentur Broken Music feiert in diesem Jahr ihr erstes Broken Family Fest und das noch in Koblenz. Also da gibt es für uns kein Vertun, da müssen wir hin! Die sehr intime Feier findet im HOT in Koblenz Metternich statt. Da war ich tatsächlich bisher erst einmal, und zwar zum Fotoshooting für die Koblenzer Legende Desaster anlässlich ihrer Single Black Celebration 2019. Also schon ein paar Jahre her. Da das HOT doch sehr versteckt liegt und vom Navi nicht erkannt wird, ein paar Ehrenrunden durch Koblenz-Metternich gedreht. Trotzdem kommen wir noch früh genug an.

Herzliche Begrüßung durch Broken Music Chef Thomas. Weitere, die letzten Jahre lieb gewonnene Mitglieder des Vinyl 4Charity e.V. treffen wir hier an, die extra von Trier hierhergekommen sind, um mit Thomas und uns anderen diesen denkwürdigen Stonerabend im HOT zu zelebrieren. Für mich völlig unerwartet am Mischpult steht Ben, der Frontmann der Dortmunder Stoner Scorched Oak. Auch er gehört mit seiner Band zur Broken Music Family und da seine Frau aus dem nahegelegenen Westerwald kommt, springt er hier gerne ein. Das letzte Mal habe ich ihn live mit Scorched Oak beim tollen Ripple Fest in Köln gesehen. Er hat mir sogar noch ein versprochenes Plektrum mitgebracht. Lieben Dank, Ben!

Thomas begrüßt die Anwesenden hier im HOT und eröffnet den heutigen Abend mit der Anmerkung, dass hier der Under-Underground vertreten sei und kündigt die Cosmother an. Dazu kann ich gleich schon einmal sagen, dass das dann aber nur als besonders wertvolles Prädikat gelten kann.

Cosmother sind die lokalen Opener am heutigen Abend. Und was für Opener! Die vier Cosmother Damen betreten recht unspektakulär die Bühne, stimmen sich kurz ein und dann geht es los. Es folgt ein sensationeller Gig von Cosmother, die vielen hier bereits durch ihren Gig im vergangenen Jahr in Trier bekannt sind. Für mich ist es das erste Mal, dass ich die Band sehe. Sie beeindrucken nicht nur mich sehr stark am heutigen Abend. Das ist jetzt keine spektakuläre Show mit Einlagen, sondern eine ganz starke und erdige Performance. Was die All Female Band uns um die Ohren haut, nennen sie selbst „Heavy Psychedelic Rock from the cosmos that shoots you into the void and beyond!“ Ja, ok, das kann man so stehen lassen. Also ab an Bord der Cosmother, um mit ihr durch die Dunkelheit des Weltraums zu tiefgefrorenen Planeten, unbekannten Nebeln oder zur Befreiung der Marsstämme zu reisen.

Direkt mit ihrem ersten Song ist das Eis hier gebrochen. Der erste Song heißt bezeichnenderweise auch noch Break The Ice. Wir reisen mit der Event Horizon zum Rande des Stoner Universums. Verlieren uns nicht in einer Isolation, sondern verspüren Martian Tribes an einem Place Beyond The Mind, rasen durch den Nebula und finden dort die Last Woman On Earth aka Cosmother. Das ist jetzt eine kleine Beschreibung des abenteuerlichen Trips mit den vier Cosmother Damen Laura (Gitarre, Gesang), Marie (Gitarre), Sylvia (Bass, Gesang) und Wanda (Schlagzeug, Gesang), der ein echtes Abenteuer hier im HOT ist. Da kommt natürlich direkt wieder Lust auf, mit Cosmother demnächst weitere Stoner Galsxien zu erkunden. Mit ihren drei Sängerinnen dürften Cosmother so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wer jetzt Bock auf Cosmother hat, der sollte unbedingt mal in die EP Big Chill reinhören.

Gleich danach wird es hier dann richtig tierisch! Die Trierer Fanlieblinge Tier sind nun am Start. Spontan tierisch angekündigt werden Tier von Joe, dem Vereinsvorsitzenden des Vinyl4Charity e.V. Es erschallt Hang´Em Up! Nein, nein, keine Sorge, um Joe geht es jetzt nicht. Hang´Em Up ist der erste Song des Trierer Trios am heutigen Abend. Seit 2019 sind Jonas (Schlagzeug), Fabian (Bass, Gesang) und Jan (Gitarre, Gesang) als Power Trio unterwegs und sorgen dafür, dass es bei ihren Konzerten animalisch wild wird und die Fans ihre Hüften zum Schwingen bringen. So wird es auch hier am heutigen Abend. Ihre Fanbase ist bereit, mit den Jungs hier abzurocken. Schon jetzt ist klar: das wird eine echte Sause hier.

Tier, die im Dezember 2022 ihre erste EP mit dem Titel Dawner veröffentlichten, rollen hier mit dem Hashtrain rein und begeistern mit einem Sound aus düstererem Dark Western und schweren Blues-Riffs. Das HOT scheint nun seinen Standort eher nach Louisiana, als nach Koblenz verlagert zu haben. Trotzdem: Keep Sweet, möchte ich da mal sagen. Das ist auch die neue Single der Band. Ihr Debütalbum Backwood Blues wird am 16. Mai 2025 über Pink Tank Records erscheinen und einen Tag später mit einer großen Releaseshow in Trier gefeiert werden. Also, ab in den Hashtrain und zu Tier nach Trier.

Nun wird es richtig schmutzig, denn der Westerwald ist mit Mudfinger vertreten! Die kenne ich natürlich schon, da ich sie bereits in Trier mit The Necromancers bei einer Veranstaltung des Vinyl4Charity e.V. gesehen habe. Mudfinger kommen aus der Nähe von Essen und Ransbach-Baumbach. Mudfinger entpuppen sich als geile Stoner Band mit leichtem Sludge Einfluss. Auch Mudfinger haben hier ihre Fanbase. Seit 2014 sind sie bereits unterwegs und sind bei mir bis zu ihrem Gig damals in Trier in der Lucky’s Luke vorbeigegangen. Dort waren sie seinerzeit zu dritt, heute Abend allerdings zu viert, mit zweitem Gitarristen. Das hört sich natürlich noch mal viel voller an. Mein „alter Bekannter“ Jeffrey gehört der Band schon einige Zeit an. Jeffrey hat seine Haare wieder wie Rapunzel herniedergelassen und muss aufpassen, dass er nicht auf diese tritt. Sänger/Bassist Marcus nimmt, wie gewohnt, zwischen den Pausen der Songs das eine oder andere Bier und unterhält sich mit den Fans.

Mit Psychonaut hat die Band bisher erst eine Scheibe herausgebracht, von der einige Songs gespielt werden, aber auch neuere Sachen sind dabei. Die Jungs sind echt gut drauf, ebenso wie die Fans vor der Bühne, die den Gig regelrecht genießen. Mudffinger sind bereits die dritte tolle Band am heutigen Abend. Die Hitze hier im HOT wird immer größer, was sich auch in Mudfingers Song Fahrenheit entlädt. Die Schwerkraft verlieren wir hier allerdings nicht. Mit dem Song Gravity endet der coole Gig von Mudfinger. Zwischenpausen immer mal hin und her, auch Backstage. Der Raum ist sehr geräumig und cool für die Bands.

Abschließend gehen wir in den hohen Norden bzw. der hohe Norden kommt zu uns. Die Kieler Oakfarm sind der Rausschmeißer des heutigen Abends. Das Trio Oakfarm, bestehend aus Arne (Bass, Hintergrundgesang), Ötzi (Schlagzeug, Hintergrundgesang) und Tobi (Gitarre, Gesang) kommt aus Kiel. Mit Arne hatte ich mich bereits in einer der vorangegangenen Umbauphasen unterhalten. Dabei haben wir uns auch über meine Kieler Lieblingsdoomer Earthbong unterhalten. In der Doomwelt bewegen sich diese Kieler hier allerdings nicht, sie sind halt Eichenfarmer und spielen einen coolen Mix aus Heavy und Blues Rock. Frontmann Tobi kann mit tollem Gitarrenspiel und Gesang besonders überzeugen. Bei Oakfarm ist eine ganze Menge Seventies Feeling mit viel Melodie und teilweise auch Melancholie im Spiel. Die Band ist, wie auch Tier, bei Pink Tank Records unter Vertrag. Ihr selbst betiteltes Debüt, welches auch am Merchstand ausliegt, ist von 2023. Mit Songs wie What If, Reason oder auch The Way und Let It Breath kann das Trio überzeugen. Der heutige Gig ist ein Termin in ihrer zurzeit laufenden Tour, bei der sie jeden Abend ein Date haben.

So geht ein wunderbarer Stonerabend auf dem ersten Broken Family Fest hier in Koblenz zu Ende. Vier Bands, von denen jede in besonderer Art und Weise überzeugen konnte. Wir verlassen die Räumlichkeiten kurz vor Schluss des Gigs von Oakfarm, da sich hier doch einiges nach hinten verschoben hat.

Weitere Fotogalerien:

Cosmother

Tier

Mudfinger

Oakfarm