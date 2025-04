Necrotted: veröffentlichen mitreißende neue Single „Deus Ex“

Die schwäbische Death-Metal-Band Necrotted ist zurück und bringen neue Musik in die Welt. Mit der Single Deus Ex veröffentlichen Necrotted einen Track, der alles enthält, was ihre Fans von ihnen erwarten und was sie als Band definiert: heftige Blast Beat Angriffe, shreddende und gleichzeitig melodische Gitarrenriffs, Breakdowns, die direkt ins Mark gehen, und inhumane Vocals. Letztere werden von Sänger Fabian unterstützt, der von Sven von Aborted und Coffin Feeder begleitet wird – ein Feature, das perfekt passt.

Das Video zu Deus Ex kann hier angesehen werden:

Deus Ex kann hier gestreamt werden: https://necrotted.bfan.link/deus-ex

Die Band äußert sich zu dem Track: “We’re overjoyed that one and a half years after the release of our last album Imperium we can finally release new music into the world. With Deus Ex we’re releasing a single that contains everything our fans can expect from us and that defines us as a band: heavy blast beat attacks, shredding yet melodic guitar riffs, breakdowns that go straight to the core and inhuman vocals. The fact that Fabian is supported by our buddy Sven is a special pleasure and honor for us. Especially since Aborted is a band that has always inspired and influenced us.”

Thematisch beschäftigt sich Deus Ex mit der Vergöttlichung der Menschheit und ihren Sünden durch die Menschen selbst sowie den daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die Welt. Die Band bleibt sich treu und nimmt wie gewohnt eine politische und sozialkritische Haltung ein.

Necrotted haben kürzlich brandneue Tourdaten für die EU und das Vereinigte Königreich im April und Mai dieses Jahres angekündigt, zusammen mit Cytotoxin, Gutalax (an ausgewählten Terminen), Acranius und Osiah.

EU-Tourdaten:

10/04/25 Berlin, DE

11/04/25 Magdeburg, DE

12/04/25 Chemnitz, DE

13/04/25 Hamburg, DE

14/04/25 Hannover, DE

15/04/25 Essen, DE

16/04/25 Chaleroi, BE

17/04/25 Paris, FR

18/04/25 Strasbourg, FR

19/04/25 Aalen, DE

20/04/25 Lindau, DE

21/04/25 Weinheim, DE

Melodien, die im Ohr bleiben, gepaart mit gnadenloser Geschwindigkeit und Brutalität sowie immer einer klaren politischen Botschaft – dafür steht die moderne Death-Metal-Band Necrotted aus Süddeutschland seit über 15 Jahren.

Ihr neuestes Album Imperium markiert einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Band. Die LP ist erneut als Konzeptalbum gestaltet und entwickelt die aufwendige Handlung ihres Vorgängers sowohl inhaltlich als auch visuell weiter. Auch Necrotted wagen sich musikalisch an experimentelle Parts. Ihr bewährtes Rezept aus melodischen Gitarrenriffs, donnernden Blast Beats und drückenden Slams wird zunehmend um Elemente des Black Metal erweitert. In den Texten, die grundsätzlich in Englisch verfasst sind, finden sich auch immer mehr Passagen in der deutschen Muttersprache, die wie gewohnt in tiefen Growls und durchdringenden Schreien dargeboten werden. Imperium wurde im September 2023 über das Label Reaper Entertainment veröffentlicht und hinterließ ein eindrucksvolles Echo im Bereich des zeitgenössischen, vielfältigen Death Metal.

Necrotted sind:

Fabian Fink – Gesang

Markus Braun – Schlagzeug

Philipp Fink – Gitarren

Koray Saglam – Bass

Johannes Wolf – Gitarren

Facebook: https://www.facebook.com/NECROTTED

Instagram: https://www.instagram.com/necrotted/