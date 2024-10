The Prophecy 23 – Freshtest Demo-Listening zum neuen Album

Event: Freshtest Demo-Listening zum neuen Album

Bands: The Prophecy 23

Datum: 11.10.2024

Genres: , Fresh Metal, Trash Metal

Besucher: ca. 100

Ort: Maschinenfabrik Heilbronn, Cafe

Veranstalter: The Prophecy 23 – Johannes Klopprogge

Kosten: Eintritt 5,00 €, oder Solidaritätsticket 10,00 € (Spende)

Es ist Freitag, der 11. Oktober und Zeit für eine Veranstaltung der etwas anderen Art. Die Jungs von The Prophecy 23 haben zum Freshtest in die Maschinenfabrik in Heilbronn eingeladen. Freshtest? Was ist das denn, wird sich jetzt so mancher fragen. Diese Frage beantwortet Frontmann, Sänger und Gitarrist und letztes verbliebenes Gründungsmitglied von The Prophecy 23, Johannes „Hannes“ Klopprogge, gleich zu Beginn der Veranstaltung.

Im nächsten Jahr feiern die fünf Musiker ihr 23-jähriges Bandjubiläum, das soll gebührend mit einem neuen Album zelebriert werden. Da die Band eine gewisse Art von „Betriebsblindheit“ befürchtet, möchten sie ihre Fans an der Auswahl der Titel für das Nachfolgealbum ihres Chartstürmers Fresh Metal teilhaben lassen, mit welchem sie sogar Platz 67, der Deutschen-Album-Charts erreichten. Natürlich lassen auch wir uns die Möglichkeit nicht entgehen, unsere Tophits zu wählen und diese hoffentlich auf das bevorstehende Album zu katapultieren.

Zunächst werden alle 16 Songs durchgehört und die Band gibt nach jedem Song Hintergrundinfos und kleine Anekdoten zur Entstehungsgeschichte, zum Besten. Während die Musik läuft, kann das Publikum, mit dem Smartphone, via digitaler Abstimmung die einzelnen Songs bewerten und somit direkt bestimmen: Flop oder Top!

Man kann deutlich sehen, dass viele Musikbegeisterte, Bandkenner und Fans den Weg in die Maschinenfabrik gefunden haben, um einmal selbst einen Teil zum neuen Album beitragen zu können. Die Band lässt es sich auch nicht nehmen, auf Anregungen und Tipps, wie man den gerade gehörten Song noch etwas aufpeppen oder verändern könnte, direkt zu reagieren. The Prophecy 23 sind die Meinungen ihrer Fans sehr wichtig, das verdeutlicht sich erneut gegen Ende der Veranstaltung. Hier werden noch Fragen zu möglichen Veröffentlichungsideen gestellt, also zum Beispiel: Welchen Merch-Artikel würdet ihr euch in einem Box-Set wünschen? Außerdem kann jeder noch seine vier Tophits bestimmen.

Die neuen Songs erscheinen auf den Demoaufnahmen größtenteils düsterer und härter als die bekannten Lieder, was aber auf Nachfrage auch daher rührt, dass viele der vorgestellten Stücke im Laufe der Pandemie entstanden sind und somit auch die generelle Grundstimmung der Musiker widerspiegeln. Bestes Beispiel dafür ist der Song I Feel Black, welcher sich neben harten Death Metal Einlagen auch an leichten Riff-Anleihen aus dem Black Metal bedient. Ein Song, welcher eher untypisch für die fünf Fresh-Metaller ist. Ein emotionales Highlight wird vermutlich der Song Forever 23 werden, da das Quintett hier von vielen ehemaligen Bandmitgliedern, musikalisch und gesangstechnisch, unterstützt wird. Dieser Song gehört definitiv auch zu den Tophits unserer Redaktion.

Nach etwa zwei Stunden sind alle Stimmen abgegeben und das Ergebnis wird auf der großen Leinwand dargestellt. Da noch etwas Zeit ist, lässt es sich die Band nicht nehmen, die Chance zu ergreifen und mit den anwesenden ca. 100 Gästen noch Chor-Shouts für den Silberling aufzunehmen. Produzent Kai Stahlenberg vom Kohlekeller Studio hat hierfür die nötige Ausrüstung organisiert. Wir sind schon sehr gespannt, was er aus diesen Aufnahmen herauskitzeln kann.

Nachdem die Auswahl nun getroffen und die Chor-Aufnahmen im Kasten sind, werden Hannes, Luca, Phil, Jackson und Theo in Kürze ins Studio gehen und das Album aufnehmen. Wir freuen uns schon auf das neue Machwerk und können es kaum erwarten, welche Songs es auf den Silberling geschafft haben!