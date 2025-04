Los Bitchos und High Energy Lab am 13.04.2025 im Schlachthof Wiesbaden

Bands: Los Bitchos, Hig Energy Lab

Ort: Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden

Datum: 13.04.2025

Kosten: 18,25 € VVK, 30,00 € AK

Genre: Indie Psych Surf, Garage, House, Funk, Jazz

Veranstalter: Schlachthof Wiesbaden

Link: https://schlachthof-wiesbaden.de/events/los-bitchos-2025

Setliste Los Bitchos:

Falkie Talkie, Charlie Charlie FFS 1K Open The Bunny, Wasting My Time Tango @ Twirl Kiki You Complete Me The Link Is About To Die Hi Lindsay Goes To Mykonos Try The Circle Naughty Little Clove Don’t Change Pista Las Panteras Let Me Cook You La Bomba

Wieder einmal geht es nach Wiesbaden in den Schlachthof und dort ins „Wohnzimmer“ das Kesselhaus. Und wieder einmal halte ich es mit den Monty Pythons: „and now for something completely different.“ Die wunderbare Schwerkraft der Musik zieht mich halt an. Heute Abend sind Los Bitchos mein musikalisches Begehren. Für mich keine Unbekannten, denn Los Bitchos habe ich bereits vor drei Jahren auf dem Desert Fest in Berlin gesehen. Ich scheine nicht der Einzige zu sein, der Los Bitchos kennt, denn für einen Sonntagabend ist das Kesselhaus doch recht gut gefüllt.

Als Support sind heute High Energy Lab dabei. Von denen habe ich allerdings bisher noch überhaupt nichts gehört und bin echt gespannt, was da denn gleich auf der Bühne abgeht. Hig Energy Lab sind als „Minimal/Breakbeat-Impro-Raver“ angekündigt. Nun gut, was auch immer das sein mag. Im Dunkeln kommen fünf junge Herren in dunkelblauen Overalls auf die Bühne und beginnen mit dem Gig. Während des Gigs wird es auch nur spärliches blaues Licht geben. Das Quintett mischt eine richtig explosive Mischung aus House, Funk und Jazz. Das haut unwahrscheinlich gut rein. Da kann man sich richtig gut zu bewegen, wenn die Jungs ihre Improvisationen im Hig Energy Lab mischen. Das aus dem Rhein-Main-Gebiet kommende Quintett besteht aus Fabian Deschler (Saxofon), Leandro Hernández Waber (Keys), Matthias Nick (Gitarre), Yoel Hernández Waber (Bass) und Niclas Ciriacy (Schlagzeug). Die Songstrukturen entwickeln sich richtig geil und bekommen dann einen eigenen Flow. Ganz Hip in diesem Flow bewegt sich Fabian Deschler am Saxofon, oder sollte ich besser sagen an den Saxofonen!? Er wechselt zwischen „normalen“ Saxofon und Bariton-Saxofon. Vorne auf der Bühne bildet er mit seinem Gitarristen ein Gespann. Die beiden Waber-Jungs sind auf der linken Seite (vom Publikum aus gesehen), wobei Leandro mit den Keys vorne am Bühnenrand und Yoel hinter ihm steht. Yoel ist dabei meist in kompletter Dunkelheit anzutreffen. Mit Licht wird bei High Energy Lab richtig gespart, vlt. braucht man die komplette Energy fürs Spielen!? Yoel hat eben kurz die Band angekündigt. Ansonsten lässt die Band keine Worte, sondern ausschließlich Taten folgen. Schlagzeuger Niclas Ciriacy „kauert“ auf der rechten Seite an seinem Schlagzeug. Funkig, jazzig und immer wieder im Mittelpunkt das Saxofon, wobei allerdings alle Bandmitglieder ihr Können an ihrem jeweiligen Instrument mit Soli unter Beweis stellen dürfen. Viel Platz zum Bewegen haben sie auf der Bühne nicht, da sie vor dem bereits aufgebauten Equipment von Los Bitchos spielen. Mit ihrem Sound nehmen sie die Anwesenden richtig mit. Eine ganz tolle Sache, der Support am heutigen Abend. Nach der Show unterhalte ich mich noch mit Matze, dem Schlagzeuger der Doomer von The Wright Valley Trio, der von der Band ebenfalls ganz begeistert ist. The Wright Valley Trio sind demnächst mit neuem Album am Start, davon dann mehr.

Danach eine kurze Umbauphase und die All Female Surf/Psychedelic Band Los Bitchos ist auf der Bühne. All Female Band stimmt zwar, da die vier Damen Serra Petale (Gitarre), Agustina Ruiz (Keys), Josefine Jonsson (Bass) und Nic Crawshaw (Schlagzeug) Los Bitchos sind. Allerdings bedienen sie sich noch eines jungen Herren an der Gitarre, der nicht unerheblich zum Sound der Band beiträgt. Das war vor drei Jahren in Berlin so, das ist auch heute so. Allerdings war in Berlin jemand anderes an der Gitarre als heute.

Nun heißt es Let The Festivities Beginn! Das ist auch gleichzeitig der Titel ihres Debütalbums von 2022. Von dem sind zwar auch ein paar Titel auf der heutigen Setliste, allerdings sind die meisten Songs vom Folgealbum aus dem letzten Jahr mit dem Titel Talkie Talkie, so auch der Titelsong und heutige Opener Talkie Talkie, Charlie Charlie. Die vier in London ansässigen Damen, die allerdings aus allen vier Himmelsrichtungen kommen (UK, Australien, Schweden und Südamerika), sorgen hier für ausgelassene Stimmung. Eine ziemlich verrückte Sache, die die Londoner Girlieband da veranstaltet. Sie bringen eine tanzbare, beschwingte Mischung aus Cumbia, Surf Rock und Psychedelic Rock auf die Bühne. Das ist ausgedehnte und allerbeste Unterhaltung für jede Party. Die vier jungen Frauen verstehen es, ihre Fans vorzüglich zu unterhalten. So ausgelassen wie die Fans, sind die Vier auch auf der Bühne. Direkt vor mir Agustina Ruiz, die sich leicht zu den Klängen bewegt und dabei locker die Tasten schlägt. Dabei schaut sie ziemlich entrückt und entzückt ins Publikum. An der Gitarre ganz stark Serra Petale, die das eine oder andere Mal eine Grimasse schneidet. Die blonde Bassistin Josefine Jonsson lächelt permanent zu ihren Mitstreiterinnen herüber. Hinter den Dreien (und dem Gitarristen) thront Nic Crawshaw und treibt ihre Kolleginnen im Surfer-Schweinsgalopp, dies allerdings locker, leicht und flockig. Los Bitchos sind eine Instrumentalband, allerdings fließen durchaus auch einmal das eine oder andere Wort oder ein Aufschrei in einen Song ein. Bestes Beispiel dafür ist der Song Hi! Da gibt es natürlich ein Hi!, wie man sich bestimmt gut vorstellen kann. Dann verlässt uns Lindsay nach Griechenland, bzw. heißt es: Lindsay Goes To Mykonos, Wer diese Dame ist, kann ich allerdings nicht sagen. Gitarristin Serra Petale nimmt das Publikum heute Abend wunderbar auf die Party mit, indem sie uns ab und an anspricht und uns zeigt, wie gut sie drauf ist. Zum Dank an das Publikum gibt es sehr schnell nach Las Panteras noch zwei Zugaben. Damit ist ein äußerst kurzweiliger Abend leider auch schon zu Ende. Hier könnte ich dazu anmerken: Let The Festivities Never End! Aber gut, es ist Sonntagabend und die meisten müssen morgen früh raus, um zu arbeiten. Serra Petale bedankt sich noch mal dafür, dass an einem Sonntagabend so viele Leute hier waren und dass die Tour hier in Germany absolut geil war.

Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich unterhalte mich mit den vier jungen Damen nach dem Gig kurz. Sie erinnern sich noch an mich und unseren Smalltalk beim Desert Fest!

