Helicon Triple: CMDR RIKR, Shamotte und Billion One spielen am 18.04.2026 im LOK Kulturzentrum in Jever

Helicon Triple mit CMDR RIKR, Shamotte und Billion One

In Anlehnung an das Festival 2023 in Oldenburg präsentieren der Veranstalter stolz ein Konzert mit drei einzigartigen Acts, die die lokale Musikszene mit ihren innovativen Klängen bereichern. Erleben Sie eine unvergessliche Nacht voller Postrock, Dub und Ambient – für jeden Musikliebhaber ist etwas dabei!

Billion One bringt eine faszinierende Mischung aus House, Poststep, abstrakten Beats und Ambient. Seine Musik, die er als „SamplEmotionalStep“ beschreibt, zeichnet sich durch analoge Klänge und Field Recordings aus, die eine natürliche Atmosphäre schaffen. Die Live-Performances sind visuell und akustisch ein Erlebnis, das unter die Haut geht.

Die Oldenburger Post- und Experimentalrockband CMDR RIKR veröffentlicht mit A Future Imperfekt ihr drittes Album, das eine autonome Science-Fiction-Story erzählt. Ihre Musik ist ein Klangabenteuer, das die Zuhörer auf eine Reise durch verschiedene musikalische Dimensionen mitnimmt.

Shamotte aus Ostfriesland widmet sich seit 1998 dem Postrock. Inspiriert von Bands wie Mogwai und Tortoise, schaffen sie eine Verbindung zwischen Rock und elektronischen Klängen. Ihre instrumentalen Stücke sind oft mit sozialkritischen Samples und Filmzitaten angereichert.

Sa. 18.04.2026

Acts: CMDR RIKR, Shamotte, Billione One

Stile: Postrock, Experiental Rock, House, Poststep, Ambient

LOK Kulturzentrum, Moorweg 2, 26441 Jever veranstaltet vom Konzert-Team des LOK Kulturzentrum Jever e.V.

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 UhrVorverkauf: 12,00 €

Link: https://nordsee.tickets/de/event/3a11e0d3-5414-568e-bea3-aa124f43afe1/checkout/tickets?date_id=1a889293-23cb-11f1-8d16-d20bbd95b2be

Abendkasse: 15,00 €