Durchlass Festival 2026: am 21.02.2026 im LOK Kulturzentrum in Jever

Im Frühjahr 2026 öffnet das Durchlass Festival erneut seine Türen im LOK – ein Treffpunkt für alle, die Musik nicht in Schubladen denken. Das Konzept: Vier Bands, die Rock, Metal, Elektronik, Jazz oder Klassik nicht nur kombinieren, sondern daraus etwas vollkommen Eigenes erschaffen. Im Zentrum steht ein musikalisches „Durchlassen“: Stimmungen, innere Kämpfe und utopische Visionen schimmern in wechselnden Atmosphären zwischen Melancholie, Wut und sphärischer Härte durch.

Den Auftakt macht Warlow aus Wilhelmshaven. Ihr brachial-modern interpretierter Grunge und Alternative Rock der 90er wird von Fraukes verträumtem Shoegaze-Gesang getragen – ein Sound, der Einblick in emotionale Gegensätze gibt.

Aus Oldenburg reist Feedy an, deren manischer Mix aus Post Metal und Noise Rock längst Festivalbühnen erobert hat. Harte Riffs, schroffe Vocals und weit ausschwingende, atmosphärische Passagen sorgen für Tracks, die selbst bei 15 Minuten Länge nie genug sind.

Mit hypnotischem Kraut- und Post-Rock entwirft Utopia Union aus Aurich klangliche Visionen einer alternativen Realität – musikalische Schleifen, die das Denken öffnen sollen.

Den Abschluss bildet Grin aus Berlin: ein Heavy Psych-Doom Duo, das mit massiven Riffs und kraftvollem Gesang immer neue Intensitätsstufen erreicht. Ihr aktuelles Album Acid Gods setzt erneut ein Zeichen für kreative Grenzenlosigkeit.

Das Durchlass Festival 2026 verspricht ein Klangereignis voller Tiefe, Mut und musikalischer Transformation.

Datum: 21.02.2026

Bands: Warlow, Feedy, Grin, Utopia Union

Genre: Heavy Psych Rock, Doom Rock, Alternative Rock, Noise Rock, Post Metal

Ort: LOK Kulturzentrum, Moorweg 2, 26441 Jever

Veranstalter: Konzert-Team des LOK Kulturzentrum Jever e.V.