LOK Wintergarten: mit Prophecy Playground und A Rainbow Please am 06.12.2025 in Jever

Der LOK Wintergarten bringt das erfolgreiche Gartenkonzert-Format der Sommermonate 2025 endlich nach drinnen. Am 06.12.2025 verwandelt sich der Lokschuppen in einen warmen Klangraum, in dem Prophecy Playground und A Rainbow Please auf der Waggon-Bühne ein atmosphärisches „Umsonst & Drinnen“-Konzert gestalten. Der Eintritt ist frei, ein Hut für Spenden an die Künstler geht herum.

Prophecy Playground, das Alternative-Folk-Projekt des Gitarristen und Komponisten Or Izekson, verbindet sanfte Melancholie mit geheimnisvollen, dramatischen Akzenten. Seine akustischen Klanglandschaften schaffen einen beinahe vergessenen, doch neu erfundenen Folk-Sound. Die Songs reflektieren innere Kämpfe, digitale Sinnsuche und die Sehnsucht nach Heimat. Nach Touren durch Japan und England lebt Izekson nun im ostfriesischen Hinterland und arbeitet an neuen Stücken.

Mit A Rainbow Please präsentiert die zwischen Berlin und Jever pendelnde Musikerin Rica Pinu träumerische, feinfühlige und experimentelle Pop-Kompositionen. Ihr 2025 erschienenes Debütalbum Pyrola Sands trägt die Weite der Nordsee in sich. In mehreren Sprachen entführen ihre Texte in poetische Bilder voller Sehnsucht, Euphorie und leiser Romantik.

Gefördert wird die Veranstaltung durch die Initiative Musik im Programm Live 500. Ein Abend voller Atmosphäre und musikalischer Entdeckungen erwartet das Publikum.