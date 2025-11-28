30 Jahre Noisolution am 21.11.2025 in der Neuen Zukunft in Berlin

Bands: Aka Rinde, Daily Thompson, Anger Mgmt, Werewolf Etiquette, Mother Tongue

Es gibt Anlässe, für die man gerne weit fährt – 650 Kilometer, um genau zu sein. Für die 30-Jahre-Noisolution-Party ist das keine Frage, sondern eher ein Reflex. Also brechen wir früh am Morgen des 20.11.2025 auf und rollen stundenlang über Autobahnen Richtung Hauptstadt, bis sich irgendwann das vertraute Berliner Grau mit dem tröstlichen Gefühl mischt: „Wir sind da.“ Wir erreichen Berlin bereits am späten Nachmittag – eigentlich früh genug, um gleich am Abend im Wild At Heart beim Warm-up mit Werewolf Etiquette und Mother Tongue dabei zu sein. Aber nach der langen Strecke sind wir einfach zu erschöpft. Der Körper sagt Nein, die Vernunft nimmt Überhand und die Vorfreude auf den nächsten Tag bleibt trotzdem ungebrochen.

Der 21. November wird daher entspannt begonnen: Wir erkunden zu Fuß den Ostteil Berlins – Friedrichshain, Kreuzberg, Treptow –, schlendern durch Straßen, die noch immer Spuren des alten Ostens tragen, und wärmen uns in kleinen Cafés auf. Berlin zeigt sich roh, chaotisch, ehrlich – also genau richtig für das, was uns am Abend erwartet. Bis Sonntag bleiben wir, da man für Noisolution zwar weit fährt – aber nicht schnell wieder abreist.

Die Begegnung mit Freunden

Noisolution feiert seinen 30. Geburtstag, und sofort spürt man, warum dieses Berliner Independent-Label so lange im Karpfenbecken schwimmt: Arne Gesemann führt es seit jeher mit Leidenschaft, Haltung und einem offenen Ohr für alle Spielarten von Alternative, Punk, Stoner und Psychedelic. An diesem Abend treffen wir Arne und den „Best Boy“ des Labels, Max Raine (VUG), und die Freude ist auf beiden Seiten groß. Herzlich, direkt und familiär. Doch der Abend rauscht weiter, Gespräche bleiben kürzer als gewünscht, und obwohl man sich am liebsten länger unterhalten hätte, bleibt dieses schnelle, warme Aufeinandertreffen eine perfekte Momentaufnahme dessen, was Noisolution seit 30 Jahren ausmacht: echte Begeisterung, ehrliche Szenenähe und Menschen, die Musik wirklich leben. Das trifft auch auf unsere „Freak-Valley und rockblog.bluesspot-Freunde“ Volker und Jules zu. Die Freude ist groß, die Umarmungen herzlich – und sofort fühlt sich der Abend noch mehr nach Familie an. Hier kommen Fans zusammen, die Musik nicht nur hören, sondern leben.

Die Neue Zukunft – zwei Räume, eine Klangwelt

Die Neue Zukunft ist für einen solchen Anlass wie geschaffen: ein verwinkelter Kulturort, bestehend aus dem großen Raum (Saal) und einem kleineren (Garage), den man nur erreicht, indem man den Saal verlässt, über den Hof hinaus in die Kälte tritt und dort durch eine Seitentür in den nächsten Klangraum wechselt.

AKA Rinde – Auftakt in der Garage: Intimität, & experimenteller Minimalismus

Der Abend beginnt bewusst nicht im Saal, sondern in der Garage, dem Raum für die besonderen, rauen, intimen Momente. Als das Publikum über den Hof läuft und sich in den kleinen Raum drängt, sollte eigentlich nur eine Person auf der Bühne stehen: AKA Rinde (so erwarte ich es jedenfalls). Gerade hat er sein viel beachtetes Debüt Kids veröffentlicht, und obwohl es erst ein Debütalbum ist, steckt hinter AKA Rinde niemand Geringeres als: „Sag Hans zu mir.“ Und wer jetzt die Dÿse kriegt, liegt richtig. Andrei „An3“ Dietrich, die eine Hälfte des legendären Noise-Rock-Duos Dÿse. Heute wird er allerdings von Jo am Kontrabass begleitet. Das ist dann doch noch einmal anders als zuletzt im KuKaff in Mainz, wo ich AKA Rinde bereits mit seinem Soloprogramm erlebt habe. Der tiefe, vibrierende Ton des Kontrabasses füllt den engen Raum, macht ihn größer, dunkler und eindringlicher.

AKA Rinde zeigt hier seine ganz eigene, radikal reduzierte Version von Musik. Gitarre in der Hand, die rechte Fußspitze auf einer Bassdrum, links ein Schellenring – ein Ein-Mann-Setup (heute in Begleitung von Jo), das jedoch eine ganze Musik-Welt entfesselt. Das Set ist ein Akustik-Punk/Hardcore/Jazz/Noise/Folk-Gebräu, das nur in einem Raum wie der Garage so wirken kann: direkt, rau, warm. Ein ungewöhnlicher, kunstvoller Auftakt und genau richtig, um diese Jubiläumsnacht zu eröffnen.

Daily Thompson – Fuzzgewitter, Ruhrpott-Wurzeln & Seattle-Geist (im Saal)

Zurück im Saal wird es breiter, lauter, wuchtiger. Daily Thompson betreten die Bühne – das Dortmunder Trio, das seit 2013 Grunge, Blues-, Garage-, Stoner-, Psychedelic- und Noiserock kombiniert und damit weit über die Grenzen des Ruhrpotts hinaus bekannt geworden ist. Die Band besteht aus Danny Zaremba (Gesang, Gitarre), Mercedes „Mephi“ Lalakakis (Gesang, Bass) und Thorsten Stratmann (Schlagzeug).

Nicht umsonst nennt man sie die Zehnkämpfer des Rock: vielseitig, kraftvoll, unbeirrbar. Mit ihrem sechsten Album Chuparosa haben sie sich einen Traum erfüllt: Wenn man den Sound des 90er-Grunge liebt, dann fährt man nach Seattle und nimmt dort ein Album auf. Genau das tat das Trio. In Port Orchard, begleitet von Produzent Tony Reed, entstanden Songs, die tief in die Wurzeln des Genres greifen. Auch heute Abend heißt es in Berlin I’m Free Tonight. Spontane Jubelrufe im Publikum. Auf der Bühne liefern Daily Thompson ein Fuzzgewitter, das den Saal erbeben lässt: schwere Grooves, hypnotische Jams, ein Sound, der zwischen Ruhrpott-Erdung und Seattle-Melancholie glüht. Ein massiver, eindringlicher Höhepunkt des Abends. Und natürlich, wie immer, das breite Grinsen von Mephi auf den Wangen. So kennen wir sie.

Anger Mgmt – Wut, die immer zeitgemäß ist (wieder in der Garage)

Wieder raus in die Kälte, wieder über den Hof, wieder in die Garage – und sofort schwappt eine ganz andere Energie über uns hinweg: Die Schweizer Anger Mgmt. Musikalisch mischen Nik Petronijevic (Gitarre, Gesang), Simon Hirzel (Bass, Backgroundgesang) und Daniele Brumana (Schlagzeug) Post Punk, Garage Rock, Grunge und (Dark) Wave. Und auch wenn ich Vergleiche selten bemühe, hier sind sie erstaunlich treffend: New Model Army, Killing Joke, Joy Division. Nicht, weil sie kopieren, sondern weil sie die gleiche Dringlichkeit besitzen. Diese raue, pulsierende Wut, die in Kreativität übergeht. Diese Wut, die immer zeitgemäß ist, vielleicht heute mehr denn je. Die enge Garage wird zur Druckkammer. Niks Stimme schneidet durch den Raum, Simons Bass dröhnt dunkel, Daniele treibt die Songs voran wie ein ausbrechender Motor. Ein wuchtiges und mitreißendes Set.

Kein einfacher Bluff, jetzt kommen Coogans Bluff

Im großen Saal sammelt sich das Publikum rasch und eine gespannte, zugleich angenehme Energie liegt über allem. Man merkt sofort, dass viele nur darauf warten, dass Coogans Bluff loslegen und die Nacht endgültig den Schalter umlegt. Die Musiker brauchen noch einige Zeit, bis es vom Sound her wohl alles in Ordnung ist. Dann geht es kurz noch einmal von der Bühne und die Post, sorry Coogans Bluff, geht ab. Das Set beginnt und der Saal gerät augenblicklich in Bewegung. Von Beginn an breitet die Band ihren Sound wie eine Welle aus: ein kraftvoller Mix aus funkigem Rock, veredelt mit jazzigen Farben und einem Groove, der die Leute unweigerlich mitzieht. Die Bläser Stefan Meinkind und Max Thum setzen markante Akzente, die sich durch den Raum schneiden, während Gitarren und Tasten flimmernde, mal schwebende, mal treibende Texturen liefern. Bass und Schlagzeug halten alles zusammen und geben dem Raum einen pulsierenden Herzschlag, der schnell alle erfasst. Charly Paschen sitzt am Schlagzeug recht weit vorne zwischen seinen Saitenmännern Willi Paschen und Clemens Marasus. Der Sound entfaltet sich frei, breitet sich aus, füllt jede Ecke, und die Band bewegt sich darin völlig selbstverständlich. Das Publikum lässt sich mühelos mitziehen. Mit jedem Stück steigt die Intensität weiter, als würde die Band den Raum langsam einspinnen.

Werewolf Etiquette – Rückkehr zweier Legenden & ein neues Kapitel

Werewolf Etiquette ist das neue Projekt von Davo Gold und Geoff Haba, zwei der prägendsten Figuren von Mother Tongue. Es ist ihre erste gemeinsame Rückkehr seit Jahren – und sie klingt vertraut, aber radikal neu. Ohne Gitarren (!) erschaffen sie einen Sound aus Heavy Psych, Stoner, Noise und Alternative, der breiter und druckvoller wirkt als so manche vierköpfige Rockband. Die am 7. November 2025 erschienene 12″-Vinyl-EP – liebevoll gestaltet, mit Textblatt und Etching – ist heute in aller Munde und ich kann sie mir persönlich von den Musikern signiert mit nach Hause nehmen. Live explodieren Songs der beiden Musiker regelrecht. Für mich ist der Gig viel zu kurz, den beiden könnte ich noch weiter zuhören.

Mother Tongue – Die Legende, die nie verschwand, kehrt auf die Bühne zurück

Da Davo Gold schon auf der Bühne ist, kann er auch dort bleiben, denn es geht nun mit Mother Tongue weiter. Erstmals seit zehn Jahren hat Noisolution für diese Party Mother Tongue wieder nach Deutschland geholt! Eine Herzensangelegenheit für das Label, diese Band wieder auf die Bühne zu holen. Am Schlagzeug nimmt nun Geoff Habas Nachfolger Sasha Popovic Platz. Auch die beiden Gitarristen Christian Leibfried und Bryan Tulao betreten die Bühne. Mother Tongue elektrisieren den Saal jetzt, als hätte die Luft plötzlich mehr Gewicht. Die Band aus Los Angeles, deren Sound zwischen Psycho-Blues, Alternative-Rock und Soul-Wucht schwebt, wurde bereits im Vorfeld als einer der Höhepunkte der Noisolution-Jubiläumsparty angekündigt. Für viele Fans war/ist das unfassbar, dass sie hier sind! Dass Mother Tongue und Noisolution eine besondere Verbindung haben, zeigt ein Blick zurück: 2020 legte das Label das legendäre 1994er-Debütalbum neu und erstmals offiziell auf Vinyl auf (abgesehen von einer brasilianischen Pressung von ’94). Auch Streetlight (2002) und Ghost Note (2003) erschienen bei Noisolution – zwei Alben, die den Status der Band weiter festigten..

Live entfalten Mother Tongue eine Wucht, die nicht von dieser Welt scheint: soulige Vocals, explosive Dynamik, ein Groove, der gleichzeitig emotional, düster, warm und eruptiv wirkt. Der gesamte Saal singt, tanzt, schwitzt – ein kollektives „Endlich wieder!“. Die Familie ist wieder vereint! Los Angeles Psycho Blues vom Feinsten in der kalten Berliner Nacht!

Fazit: 650 Kilometer, zwei Räume, sechs Bands – und ein Gefühl

Die Reise war lang, die Wege zwischen Garage und Saal kalt, die Stunden intensiv – aber alles davon war es wert. Diese eine Nacht hat gezeigt, was Noisolution so besonders macht: Mut. Energie. Haltung. Vielfalt. Und das Gefühl, Teil einer Familie zu sein – egal, wie weit man anreist.

Lieben Dank, Arne, dass wir für Time For Metal dabei sein durften. Wir bleiben bis Sonntag und lassen den Abend nachhallen, während Berlin uns noch ein Stück begleitet.

