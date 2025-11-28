Into The Grave 2026: das Line-Up ist komplett

Die Line-up für Into The Grave ist (fast) komplett! Es wurden vier weitere beeindruckende Bands angekündigt.

Insomnium sind die unbestrittenen Könige des finnischen Melodic Death Metal. Erwartet eine Wand aus Klang, epische Gitarrenriffs und die typische finnische Melancholie, die direkt durch die Seele schneidet. Dies wird garantiert eines der Highlights von Into The Grave.

Revnoir bringen frische, moderne Metal-Klänge mit einem dunklen, cineastischen Touch. Mit präzisen Grooves, starken Melodien und einer Menge Energie werden sie das Publikum mitreißen.

Raised By Owls sorgen für totale Chaos! Diese Party-Grindcore-Band bringt eine gehörige Portion Humor und Absurdität mit. Macht euch bereit für eine riesige Moshpit und eine Feier, die ihr so schnell nicht vergessen werdet.

Predatory Void stehen für schwerste Dunkelheit. Diese Band liefert eine überwältigende Mischung aus Sludge und Black Metal und ist aus dem kreativen Geist von Lennart Bossu (Amenra, Oathbreaker) entstanden.

Mit der Ergänzung dieser vier letzten Namen ist die Line-Up für Into The Grave 2026 nahezu vollständig. Der Gewinner der Wacken Metal Battle NL wird ebenfalls noch zum Line-Up hinzugefügt.

Das Festival findet vom 12. bis 14. Juni 2026 auf dem ikonischen Oldehoofsterkerkhof im Herzen von Leeuwarden statt. Das Into The Grave Festival bietet auch im nächsten Jahr wieder eine starke Mischung aus internationalen Größen, Underground-Schätzen und einer einzigartigen Atmosphäre. Tickets: hier