Let Them Fall: neue Single „Lightbound“ ist am 21.11. über Wanikiya Records erschienen

Nach dem überwältigenden Erfolg von Nine Worlds kehren Let Them Fall mit einem neuen, kraftvollen Kapitel ihrer musikalischen Saga zurück: Die neue Single Lightbound ist am 21. November 2025 über Wanikiya Records erschienen.

Der Song markiert eine weitere Entwicklung im künstlerischen Schaffen des toskanischen Quintetts. Er vereint die Energie des Metalcore mit epischen, orchestralen Klängen und schafft so die perfekte Balance zwischen Aggression und Melodie. Seht euch das Video zu Lightbound hier an:

Mit treibenden Riffs, eingängigen Refrains und Themen wie Erlösung und persönlicher Wiedergeburt fängt Lightbound die wahre Essenz der Band ein: Licht, das aus der Dunkelheit geboren wird, und Stärke, die nach dem Kampf gegen die eigenen inneren Dämonen wiedergewonnen wird.

Produktion und Orchestrierung stammen von Harry Tadayon, während Mix und Mastering die Handschrift von Federico Ascari tragen und so einen modernen, tiefgründigen und cineastischen Sound garantieren.

Let Them Fall, die aus Grosseto stammen und seit 2012 aktiv sind, haben sich dank ihrer einzigartigen Mischung aus Epic Metal, Metalcore und symphonischen Einflüssen einen Namen in der internationalen Metal-Szene gemacht. Ihr künstlerischer Werdegang reicht von ihrem Debütalbum No More Silence (2013) über das Album Wolftales (2018) bis hin zu ihren jüngsten Singles Evening Star, Valor und Nine Worlds.

Mit Lightbound erzählt die Band weiterhin Geschichten von Helden und Wiedergeburt und verwebt Mythologie und Selbstreflexion zu einer Klanglandschaft, die von Stärke, Schicksal und Licht erzählt.

Eine neue Hymne für all jene, die sich entscheiden, wieder aufzustehen, zu kämpfen und erneut zu strahlen.