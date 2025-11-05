Into The Grave: bestätigt Mastodon für 2026

Mastodon werden am Samstag, den 13. Juni, in Leeuwarden auftreten und versprechen, die Zuschauer mit ihrer kraftvollen Performance in die Tiefe zu ziehen. Die Band hat sich in den letzten zwanzig Jahren als feste Größe in der modernen Metalszene etabliert und überzeugt mit einem Sound, der sich nicht an Genregrenzen hält. Ihre Musik wechselt mühelos zwischen brutaler Kraft und komplexen Melodien, was sich in einer beeindruckenden Show widerspiegelt, die das Publikum bis ins Mark erschüttert.

Into The Grave 2026

Samstag, 13.06.2026, auf dem Oldehoofsterkerkhof – Mastodon bauen auf, reißen ab und lassen keinen Grabstein unversehrt.

Der Vorverkauf für Tagestickets beginnt am 6. November, und bis zum 13. November gibt es die Möglichkeit, ein günstiges Early Bird Weekend- oder Tagesticket zu erwerben. Ab dem 14. November startet hier der reguläre Ticketverkauf.