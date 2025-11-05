True Thrash Fest 2025: steigt am 28. und 29.11. im Bambi Galore, Hamburg

In Anlehnung an das True Thrash Fest in Osaka, Japan, haben die Macher des Bambi Galore 2025 eine deutsche Variante in Hamburg auf die Beine gestellt. Im beliebten Undergroundclub sind am 28. und 29. November 2025 insgesamt acht Bands zu erleben.

Samstag, 29. November 2025:

Gama Bomb kommen aus Irland und wurden im Jahre 2002 gegründet. Stilistisch orientiert sich die Band am 1980er-Thrash-Metal. Vergleichbar sind Gama Bomb mit anderen Bands des Genres wie Nuclear Assault, Kreator oder Megadeth. Inspiriert sind die Lieder von Gama Bomb meist von Horror-, Action- und Science-Fiction-Filmen. Inhaltlich widmen sie sich klassischen Thrash-Metal-Themen wie der globalen Erwärmung oder Rassismus, Kannibalismus, Krieg, Zombies, Menschenopfern, Geistern und Mord. Die Lieder sind oft durch eine eigene Art von Humor geprägt.

Headshot kommen aus Braunschweig und wurden 1993. Das Debütalbum Brain At Risk erschien 1996 und fand wegen des extremen und brutalen Stils in der Braunschweiger Metal-Gemeinde breite Beachtung. Durch zahlreiche Konzerte bundesweit erspielten sich Headshot über die Jahre einen Status als „die Braunschweiger Metal-Band“.

Bastard Skull treten den weiten Weg aus New Jersey, USA, nach Hamburg an und spielen erstmals in Europa. Die junge Band legte im Februar 2025 ihr selbstbetiteltes Debüt auf den Tisch.

Amken aus Athen, Griechenland, vervollständigen den Samstag. Zwei Platten (Theater Of The Absurd und Passive Aggression) hat die Truppe bisher veröffentlicht und lärmt sich im Style von Havok oder Exarsis durch die Clubs dieser Welt.

Der Freitag, 28. November 2025, ist der Warm-Up-Day und steht im Zeichen nationaler und lokaler Newcomer mit Zerre aus Würzburg, ÆZID aus Wedel bei Hamburg, sowie den beiden Lokalmatadoren Cruvior und Iron Fist.

Tickets:

Ticket Freitag: 18 € VVK / 20 € AK / 13 € erm. leoticket – Tickets kaufen

Ticket Samstag: 30 € VVK / 33 € AK / 20 € erm. leoticket – Tickets kaufen

Kombiticket 42 € leoticket – Tickets kaufen