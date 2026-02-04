Mastodon: auf „World Tour 2026“

Mastodon kündigen Headline-Shows und Festival-Auftritte in Europa an. Headline-Shows im Juni in Saarbrücken, Dortmund, Hamburg und Berlin. Der Vorverkauf startet am 6. Februar um 11 Uhr (Presale: 4. Februar via CTS & myticket)

Mastodon World Tour 2026

16.06.2026 – Saarbrücken –Garage

17.06.2026 – Dortmund – FZW

22.06.2026 – Hamburg – Docks

25.06.2026 – Berlin – Huxleys Neue Welt

Presale via CTS & myticket: 4. Februar 2026 – 11:00 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: 6. Februar 2026 – 11:00 Uhr

Mehr Infos auf wizard-live.com

Über Mastodon:

Die mit dem GRAMMY® Award ausgezeichnete Band Mastodon hat sich stetig zu einer der einflussreichsten, unnachahmlichsten und ikonischsten Rockbands der modernen Ära entwickelt. Seit ihrem Erscheinen im Jahr 2000 hat das Quartett aus Atlanta sowohl klangliche als auch thematische Grenzen gesprengt mit einer unkategorisierbaren, unbestreitbaren und kompromisslosen Vision, die es so in der Musik kein zweites Mal gibt. Diese Vision manifestierte sich im Laufe kanonischer Alben wie Leviathan, das es auf Rolling Stones begehrte Liste „The 100 Greatest Metal Albums of All Time“ schaffte. Nach dem wegweisenden Crack The Skye (von Time zu einem der besten Alben 2009 gekürt) landeten sie mit The Hunter (2011), Once More ‚Round The Sun (2014) und Emperor Of Sand (2017) drei aufeinanderfolgende Top-10-Debuts in den Billboard Top 200. Von sechs Karriere-Nominierungen erhielten sie einen GRAMMY® Award in der Kategorie „Best Metal Performance“ für Sultan’s Curse. Sie sind die seltene kreative Kraft, deren Musik überall zu spüren ist – von Game Of Thrones über Adult Swim, The History Channel und DC-Comics-Filmen bis hin zu Coachella und Bonnaroo. Bemerkenswert ist ihre Unterstützung der Hirschberg Foundation For Pancreatic Cancer Research mit einer Version von Stairway To Heaven zu Ehren des verstorbenen Managers Nick John. Die Band erreichte einen weiteren kritischen Höhepunkt mit ihrem neunten Studioalbum Hushed And Grim. Mit der für den GRAMMY® Award nominierten Single Pushing The Tides markierte es das dritte #1-Debut der Band in Folge in den Billboard Hard Rock Albums Charts. Es tauchte 2021 auf über einem Dutzend Jahresbestenlisten auf, wobei Rolling Stone schwärmte: „Wir bekommen alles – von einigen der eingängigsten Rocker der Band bis dato bis zu einigen ihrer ehrfurchtgebietendsten Epen.“ 2024 begaben sie sich auf eine massive Arena-Tour mit Lamb Of God zur Feier des 20. Jahrestags von Leviathan, wobei die beiden Bands anschließend für die gemeinsame Single Floods Of Triton zusammenarbeiteten, die auf breite kritische Anerkennung von Rolling Stone, Forbes, Kerrang!, Pitchfork, Revolver und darüber hinaus stieß. Kürzlich wurden sie als Gäste der New Yorker Metropolitan Opera für deren gefeierte Produktion von Moby Dick geehrt, in Anerkennung des 20. Jahrestags des ähnlich thematisierten ‚Leviathan‚. Während sie sich weiterentwickeln und Rock in neue Sphären führen, bleiben sie für immer dieselbe unvorhersehbare, bahnbrechende Bestie – Mastodon.

Mastodon online:

Website | Instagram | Facebook |