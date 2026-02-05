ELA: veröffentlichen neue Einzelsingle & Video zur ABBA-Coverversion “SOS”

Die deutsche Melodic-Power-Metal-Band ELA kehrt mit einer kraftvollen, neuen Einzelsingle zurück: einer neu interpretierten Coverversion des zeitlosen Klassikers SOS von ABBA, begleitet von einem offiziellen Musikvideo.

SOS wurde ursprünglich 1975 veröffentlicht und ist einer der bekanntesten und emotionalsten Songs von ABBA. Ein Meilenstein in der Popgeschichte, der Verletzlichkeit, melodische Brillanz und eine universelle Anziehungskraft in sich vereint. Mit dieser neuen Version zollt ELA dem Original Tribut und gestaltet es gleichzeitig durch ihren eigenen modernen Rock/Metal-Soundmix neu, wodurch der Song eine dunklere Note und neue Intensität erhält, ohne seine unverwechselbare Identität zu verlieren.

Angetrieben von Michaela Eichhorns ausdrucksstarker und beeindruckender Gesangsleistung, erkunden ELA mit ihrer Interpretation von SOS den emotionalen Kern des Songs aus einer anderen Perspektive: dramatischer, atmosphärischer und schwerer, aber dennoch mit tiefem Respekt vor der Originalkomposition. Das begleitende Video verstärkt diese Neuinterpretation visuell und überträgt die Kernthemen des Songs – emotionale Distanz, Sehnsucht und Dringlichkeit – in eindrucksvollen Bildern.

„Unsere Sängerin ist seit ihrer Kindheit bekennender ABBA-Fan und für sie wird ein Traum wahr, ihre ganz eigene Version dieses großartigen Musikstücks umzusetzen. ABBA haben Musikgeschichte geschrieben, daher war es für uns eine Freude und Ehre, an diesem Meisterwerk mitzuarbeiten. ABBA sind seit Urzeiten sehr beliebt und wir glauben, dass dies nie enden wird. Wir hoffen, Euch gefällt unsere Version. Viel Spaß!”, konstatiert die Band.

Die Veröffentlichung von SOS markiert einen weiteren Schritt in der kreativen Reise von ELA, das klassisches Songwriting und zeitgenössische Rockästhetik miteinander verbindet und den Zuhörern einen vertrauten Song aus einer völlig neuen Perspektive präsentiert.

ELA sind:

Michaela Eichhorn – Gesang

Martin Hämmerle – Schlagzeug & Keyboards

Simon Ostini – Gitarre

Martin Albrecht – Bass