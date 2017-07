Die Melodic Power Metal Band Ela wird am 25. August 2017 ihr neues Album Second Reality bei Massacre Records veröffentlichen!

Hier kann man sich nun das Lyric Video zur Single Deadly Sins vom kommenden Album ansehen:

Das kommende Ela Album Second Reality wurde von Andy Horn in den The Red Room Studios abgemischt und gemastert. Für die Gestaltung des Coverartworks ist Jan Yrlund verantwortlich.

Im September/Oktober werden Ela bei ausgewählten Terminen von Grave Diggers Healed By Metal Tour 2017 als Support dabei sein.

Kommentare

Kommentare