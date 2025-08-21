Mastodon: Brent Hinds tödlich verunglückt

Am 20. August 2025 kam Brent Hinds, ehemaliger Gitarrist und Mitgründer von Mastodon, bei einem Verkehrsunfall in Atlanta ums Leben. Der 51-Jährige war mit seinem Motorrad unterwegs und verstarb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.

Hinds ist Mitbegründer der Band Mastodon, der er von 2000 bis 2025 angehörte. Erst vor wenigen Monaten hatten sich Hinds und Mastodon offiziell getrennt. Sein Gitarrenspiel kombinierte den 70er-Jahre-Style mit modernen Elementen des progressiven Metal und gilt als Wegbereiter für viele weitere Metalbands.

R.I.P. Brent Hinds