Sarcator: veröffentlichen Cover von Anti Cimex’s “Dogfight”

Die schwedische Blackened-Thrash-Metal-Walze Sarcator hat eine kompromisslose Coverversion von Dogfight veröffentlicht, ursprünglich von der legendären Punk-Band Anti Cimex. Der Song war zuvor bereits als Bonustrack auf der CD ihres aktuellen Albums Swarming Angels & Flies enthalten, das Anfang dieses Jahres erschienen ist. Mit dieser Hommage zollen Sarcator ihren skandinavischen Wurzeln Tribut und verleihen dem Song zugleich ihre eigene Mischung aus roher Aggression und melodischer Intensität. Das Cover ehrt nicht nur einen Punk-Klassiker, sondern unterstreicht auch die Stellung der Band als Teil der neuen Generation skandinavischer Metal-Innovatoren.

Sarcator live:

28.08.2025 – Kopenhagen (Dänemark) – Stengade

29.08.2025 – Oldenburg (Deutschland) – Stadtfest

30.08.2025 – Roosendaal (Niederlande) – Roosendaal Open Air

05.–07.09.2025 – Stockholm – Tallinn (Ostsee) – Close-Up Båten / Cruise

19.09.2025 – Schrobenhausen (Deutschland) – Metal im Woid

20.09.2025 – Hamm (Deutschland) – Ragers Elite Festival XI

27.09.2025 – Eskilstuna (Schweden) – Lokomotivet

06.–08.08.2026 – Schlotheim (Deutschland) – Party.San Open Air