Sarcator: veröffentlichen Cover von Anti Cimex’s “Dogfight”

Die schwedische Blackened-Thrash-Metal-Walze Sarcator hat eine kompromisslose Coverversion von Dogfight veröffentlicht, ursprünglich von der legendären Punk-Band Anti Cimex. Der Song war zuvor bereits als Bonustrack auf der CD ihres aktuellen Albums Swarming Angels & Flies enthalten, das Anfang dieses Jahres erschienen ist. Mit dieser Hommage zollen Sarcator ihren skandinavischen Wurzeln Tribut und verleihen dem Song zugleich ihre eigene Mischung aus roher Aggression und melodischer Intensität. Das Cover ehrt nicht nur einen Punk-Klassiker, sondern unterstreicht auch die Stellung der Band als Teil der neuen Generation skandinavischer Metal-Innovatoren.
Sarcator live:
28.08.2025 – Kopenhagen (Dänemark) – Stengade
29.08.2025 – Oldenburg (Deutschland) – Stadtfest
30.08.2025 – Roosendaal (Niederlande) – Roosendaal Open Air
05.–07.09.2025 – Stockholm – Tallinn (Ostsee) – Close-Up Båten / Cruise
19.09.2025 – Schrobenhausen (Deutschland) – Metal im Woid
20.09.2025 – Hamm (Deutschland) – Ragers Elite Festival XI
27.09.2025 – Eskilstuna (Schweden) – Lokomotivet
06.–08.08.2026 – Schlotheim (Deutschland) – Party.San Open Air