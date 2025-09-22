Sarcator: veröffentlichen Tribut an Sarcófago mit Cover von „The Black Vomit“

Die schwedische Blackened-Thrash-Metal-Band Sarcator hat ein Cover des Sarcófago-Kultklassikers The Black Vomit veröffentlicht. Zuvor war der Song bereits als Bonustrack auf ihrem dritten Studioalbum Swarming Angels & Flies enthalten. Mit dem Cover zollen sie der brasilianischen Extreme-Metal-Band Tribut, die The Black Vomit ursprünglich 1986 herausgebracht hat. Der Song gilt bis heute als eines der ikonischsten Statements in der Geschichte des südamerikanischen Extreme Metal.

Sarcator live 2025:

19.09.2025 – Schrobenhausen (Deutschland) – Metal im Woid

20.09.2025 – Hamm (Deutschland) – Ragers Elite Festival XI

27.09.2025 – Eskilstuna (Schweden) – Lokomotivet