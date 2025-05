Burning Q Festival 2025: geben mit Attic und Thus die letzten beiden Bands bekannt

Mit Attic und Thus wurden die beiden letzten Acts für das Burning Q Festival 2025 angekündigt. Die beiden Acts übernehmen die Slots von Port Noir als auch Kryptos die ihre Auftritte auf dem diesjährigen Burning Q Festival 2025 absagen mussten.

Folgende Bands wurden bereits bestätigt: Benediction, Night Demon, Bloodfang, Ghost Bath, High Paradise, Iron Priest, Kabila, Rockzanne, Stallion, Svartkonst, Iron Walrus, Thron, Game Over, Yoth Iria, Master Boot Record, Stallion, Incarceration, Hiraes, Sulphur Aeon, Terrible Sickness, Unlocked, Midnight, Thy Light,

Sarcator, Galactic Superlords, The Crown, Morpheus, Spitfire, Vulture Industries, Clear Sky Nailstorm, Karloff, Attic, Thus und Rise Of Kronos.

Am 25.07. und 26.07.2025 wird Freißenbüttel erneut zur Austragungsstätte für Metal-Fans, die sich auf eine explosive Mischung aus verschiedenen Genres freuen können. Sichert euch frühzeitig Tickets, die Auflage 2024 war bereits Wochen vor dem Open Air ausverkauft und auch für 2025 läuft der Vorverkauf für den Veranstalter sehr gut.

Tickets gibt es hier: https://www.burningq.de/tickets

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr am Donnerstag beim Burning Q Festival 2025 eine Warm-Up Party geben.

Iron Priest, Rockzanne und Kabila werden dem Veranstalter dabei tatkräftig zur Seite stehen.

Darüber hinaus haben wir die Genehmigung, den Campingplatz bereits am Donnerstag zu öffnen, was uns dabei helfen sollte, die Anreise entspannter zu gestalten.

Der Campingplatz öffnet um 15 Uhr und das Zelt ab 18 Uhr. Ihr könnt sowohl am Donnerstag vor Ort als auch in unserem Onlineshop das Zusatzticket erwerben. Bitte beachtet, dass dieses Ticket pro Person und nur mit dem Wochenendticket gültig ist und auf 400 Stück begrenzt ist.

Ihr erhaltet die Hardtickets im Onlineshop und auch bei den langjährigen VVK-Partnern in Osterholz-Scharmbeck und Bremen: Hot Shot Records, Musicland OHZ und Vereinsheim Freißenbüttel.