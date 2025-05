Defeated Sanity: kündigen europäische Sommer Shows an

Defeated Sanity kündigen für den Sommer 2025 ihre Europatournee an, auf der sie ihr hochgelobtes Album Chronicles Of Lunacy präsentieren werden. Die Pioniere des brutalen Death Metal werden mit ihrer beeindruckenden technischen Präzision und ihren mitreißenden Slams die Bühnen des Kontinents erobern.

Nach dem erfolgreichen Comeback mit Chronicles Of Lunacy – einem Album, das von Loudwire, Angry Metal Guy und MetalSucks gefeiert wurde – steht die in Berlin ansässige Band in den Startlöchern, mit einer 20-tägigen Tournee ein Zeichen des Chaos in Europa zu setzen.

Das Line-Up von Defeated Sanity besteht aus Schlagzeuger Lille Gruber, Bassist Jacob Schmidt, Sänger Josh Welshman und Gitarrist Vaughn Stoffey. Sie setzen weiterhin Maßstäbe und bieten eine Meisterklasse in Extremen, die jazzige Chaos-Elemente mit old-school-Brutalität kombiniert.

Freut euch auf schwindelerregende Auftritte neuer Klassiker wie The Odour Of Sanctity, Temporal Disintegration und Accelerating The Rot und erlebt die unaufhaltsame Kraft von Chronicles Of Lunacy.

Defeated Sanity – Sommertermine Europa 2025

5 July: Molins de Rei, ES @ Move Your Fucking Brain

6 July: Montpellier, FR @ Secret Place

7 July: Turin, IT @ Ziggy Club

9 July: Trutnov, CZ @ Obscene Extreme

10 July: Kassel, DE @ Goldgrube

11 July: Torgau, DE @ In Flammen Open Air

12 July: Berlin, DE @ Badehaus

13 July: Warsaw, PL @ Voodoo

16 July: Helsinki, FI @ Helsinki On The Rocks

17 July: Jēkabpils, LV @ Munky Pride

19 July: Zawiercie, PL @ Injure Grind Attack

20 July: Erfurt, DE @ From Hell

24 July: Vitoria-Gasteiz, ES @ Urban Rock Concept

25 July: Lisboa, PT @ RCA Summer Party

27 July: Manchester, UK @ Offal Fest

30 July: Rezé, FR @ Cold Crash

2 August: Dortmund, DE @ Dortmund Death Fest

3 August: Bratislava, SK @ Bordel Na Dunaji

5 August: Maribor, SI @ AGD Gustaf

6 August: Jaromer, CZ @ Brutal Assault

Tickets: https://defeatedsanity.com/

Macht euch auf eine Flut von gutturalen Vocals, schwindelerregenden Riffs und halsbrecherischen Breakdowns gefasst – Defeated Sanity kommen, um in Europa Bühne für Bühne auseinanderzunehmen!

