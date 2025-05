Crystal Gates: veröffentlichen ihren neuen Song „Spell Of Silence“ (feat. Marius Danielsen)

Crystal Gates ist eine symphonische Power-Metal-Band, die von Benjamín Machín und Carolina Pérez in Montevideo, Uruguay, gegründet wurde. Der Startschuss für die Bandkarriere fiel 2015 mit der Veröffentlichung ihres ersten Studioalbums A Quest For Life. Kurz nach dieser Veröffentlichung formierte sich Crystal Gates zu einer vollständigen Band und trat mehrfach in Uruguay und Argentinien auf. Das Jahr endete mit großartigen Neuigkeiten: Die Band wurde bei einer nationalen, auf Metal spezialisierten Umfrage des bekannten uruguayischen Metal-Produzenten und Radiosenders El Lado Oscuro mit den Titeln Bestes Nationales Album, Bestes Nationales Cover-Artwork und Beste Nationale Weibliche Stimme ausgezeichnet.

Der Nachfolger von A Quest For Life war die Single Shadowborn im Jahr 2017, die der Band zusätzliche internationale Aufmerksamkeit brachte und zu einer Lateinamerika-Tournee führte. In diesen Jahren hatte die Band die Gelegenheit, die Bühne mit einigen ihrer größten Einflüsse zu teilen, darunter Masterplan, Anneke van Giersbergen, Xandria, Epica, Timo Kotipelto & Jani Liimatainen, Nautiluz, The Agonist und Fates Warning.

Nach den Pandemiejahren meldete sich die Band mit ihrem ersten vollständigen Album zurück: Torment And Wonder: The Ways of the Lonely Ones, das 2022 erschien. Das Album wurde von der Presse sehr positiv aufgenommen und bescherte der Band eine neue Welle internationaler Fans.

Aktuell steht Crystal Gates kurz vor der Veröffentlichung von zwei neuen Releases: der EP East Of The Sun“, die Anfang 2025 erscheinen soll und drei neue Songs enthält, die die schnellere und aggressivere Seite ihres Stils erforschen, sowie Torment And Wonder: The Orchestral EP, die eine komplett neu arrangierte, orchestrale Version von vier ausgewählten Songs ihres bisherigen Albums bietet. Darüber hinaus strebt die Band neue Horizonte an – mit Bandgründer Benjamín, der nun in Helsinki, Finnland, lebt, und der Planung ihrer ersten Europatour im Jahr 2025.