Defeated Sanity: veröffentlichen Playthrough zu „Amputationsdrang“

Fans und Kritiker haben wegen Defeated Sanity den Verstand verloren. Letztes Jahr kehrten die unerbittlichsten Innovatoren des brutalen Death Metal zu der rohen Brutalität ihrer frühen Klassiker zurück, aber das neue Album der Band hat ihr Vermächtnis noch mehr auf die Spitze getrieben. Chronicles Of Lunacy hat es nicht nur in die Jahresendlisten der Metal-, Rock- und Popwelt geschafft. Es ist auch in die Billboard-Charts eingestiegen.

Defeated Sanity sind zwar für ihre umwerfenden jazzigen Einlagen bekannt, aber sie sind keine, die sich zurückhalten. Die Band startet 2025 mit ihrer ersten Headliner-Tour durch Europa seit sechs Jahren. Um sich auf diese 20+ Termine vorzubereiten, veröffentlichen sie einen neuen Ausschnitt aus Chronicles Of Lunacy. Amputationsdrang eröffnet das neue Album und verschwendet keine Zeit, bevor es einen unter der Erde begräbt. Selbst wenn Jacob Schmidt in einen triefenden, hüpfenden Groove abrutscht, hält der Klang seines Modulus Quantum-Basses das Low-End des Songs schön dreckig.

Seht euch hier an, wie Defeated Sanity-Bassist Jacob Schmidt durch Amputationsdrang reißt:

Die dritte Pressung von Chronicles Of Lunacy ist jetzt auf Season Of Mist erhältlich. Bestellt das gelbe Vinyl in limitierter Auflage: https://orcd.co/defeatedsanitythecroniclesoflunacy

Holt euch Tickets für die Europatour von Defeated Sanity: https://defeatedsanity.com/

Defeated – Sanity Chronicles Of Lunacy 2025 European Tour

January 23 – Wolfburg, DE @ Jugendhaus OST*

January 24 – Hambourg, DE @ Bambi Galore*

January 25 – Copenhagen, DE @ Temple of Doom*

January 26 – Dyestad, SE @ Dyestads Bygata*

January 27 – Stockholm, SE @ Kollektivet Livet*

January 28 – Aalborg, DK @ Studenterhuset*

January 29 – Tilburg, NL @ Hall of Fame*

January 30 – Lille, FR @ The Black Lab*

January 31 – Paris, FR @ Glazart*

February 1 – Basel, CH @ Kaschemme Basel*

February 2 – Milan, IT @ Slaughter Club*

February 3- Graz, AT @ Explosiv*

February 4 – Vienna, AT @ Escape^

February 5 – Zagreb, HR @ Klub Močvara^

February 6 – Budapest, HU @ Dürer Kert^

February 7 – Belgrade, RS @ Dorcol Platz^

February 8 – Sofia, BG @ Oldskulls Club^

February 9 – Varna,BG @ Club Smile^

February 10 – Bucharest, RO @ Quantic^

February 11 – Cluj-Napoca, RO @ Flying Circus^

February 12 – Košice, SK @ Collosseum Club^

February 13 – Prague, CZ @ Modrá Vopice^

February 14 – Bielsko-Biala, PL @ Rudeboy Club^

February 15 – Rostock, DE @ M.A.U. Club^

* mit Iniquitous Savagery, Strangle Wire

^ mit Asylum, Embryonic Devourment

Hinweis: Der Termin am 15. Februar war ursprünglich für Berlin geplant, wurde aber nach Rostock verlegt.

Defeated Sanity 2025 – European Festival Dates

9-13 July – Trutnov, CZ @ Obscene Extreme

25-27 July – Manchester, UK @ Offal Fest

6 – 9 August – Jaroměř, CZ @ Brutal Assault

Mehr Infos zu Defeated Sanity und ihrem aktuellen Album Chronicles Of Lunacy findet ihr hier:

Defeated Sanity Besetzung:

Josh Welshman – Gesang

Vaughn Stoffey – Gitarren

Jacob Schmidt – Bass

Lille Gruber – Schlagzeug

Defeated Sanity online:

Bandcamp: https://defeatedsanity.bandcamp.com

Facebook: https://www.facebook.com/DefeatedSanity

Instagram: https://www.instagram.com/defeated_sanity_official