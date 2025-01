Lord Of The Lost Sänger Chris Harms: veröffentlicht neue Single „She Called Me Diaval”

Hinter Lord Of The Lost und Sänger Chris Harms liegen die vier bisher erfolgreichsten Monate seit Bandbestehen – doch an Pause ist nicht zu denken. Vielmehr widmet sich Harms zu Beginn des neuen Jahres einem lang gehegten Traum und veröffentlicht am 31. Januar sein erstes Soloalbum 1980. Nach I Love You und Madonna Of The Night (feat. Sven Friedrich) erscheint mit She Called Me Diaval heute die bereits dritte Single der stark an den Synth Pop der 80er-Jahre angelehnten Platte.

Der Titel 1980 steht nicht nur für das Geburtsjahr des ESC-Finalisten, sondern spiegelt ein einzigartiges Jahrzehnt musikalisch wider – voller atmosphärischen Synthesizer-Klänge, Electro-, Wave- und Gothic-Anteilen und einem Sound, wie er so in Harms’ Hauptband nicht zu finden ist. 1980 zeigt Harms einmal mehr als enorm facettenreich und wandelbar. Eigenschaften, für die er weit über Genregrenzen hinaus bewundert und geschätzt wird. Auf dem Album existiert weder gewolltes Kalkül noch Wellenreiten auf irgendwelchen Trends, sondern schlichtweg die Lust und Liebe zur Musik, mit der Chris Harms ein neues, bemerkenswertes Ausrufezeichen in seiner Diskografie als Musiker setzt.

Chris Harms zu She Called Me Diaval:

„Die vermutlich meistgestellte Frage zum Song wird sein: ‚Wer oder was ist oder bedeutet Diaval?‘ Nun, entweder handelt der Song von einem Traum, den ich im Detail nicht vermag wiederzugeben, oder ich verarbeite hier musikalisch einen Teil meines Lebens, weil das meine einzige Chance ist, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Oder aber ich erzähle gerne rätselhafte und dunkelbunte Geschichten. Irgendwann werde ich es verraten…“

Das erste Soloalbum von Lord Of The Lost-Sänger Chris Harms – ein 80er-Jahre-Synth-Pop-Revival!

Die Idee eines Soloalbums reifte schon seit Längerem in der Vorstellung von Chris Harms und hat mit 1980 jetzt seine finale Form angenommen. Harms markante Stimme und der von Synth-Pop inspirierte Sound erschaffen eine atmosphärische Zeitreise, die mit dem Wave-Dancefloor-tauglichen I Love You ihren Anfang nimmt. Songs wie das hitverdächtige She Called Me Diaval oder Lunamor versprühen eine angenehme Leichtigkeit, während Past Pain und May This Be Your Last Battlefield nachdenkliche Töne anstimmen. Zwei ausgewählte Duette runden das Album ab: Bei Madonna Of The Night begrüßt Harms Gastsänger Sven Friedrich (Solar Fake), während Ronan Harris (VNV Nation) auf The Grey Machines zu hören ist.

Chris Harms selbst sagt zu 1980:

„Wenn ich gezwungen wäre, dieses Album in eine Schublade zu packen und diese zu beschriften, dann stünde dort vermutlich: Eine merkwürdige, aber gelungene Mischung aus Depeche Mode, Modern Talking und Sandra mit der Stimme von Chris Harms, aber mit weniger Dauerwelle und Vokuhila.“

1980 Tracklist:

1. I Love You

2. She Called Me Diaval

3. Somewhere Between Heaven And Armageddon

4. Missed Call

5. Madonna Of The Night (feat. Sven Friedrich)

6. Lunamor

7. Parallax

8. Past Pain

9. The Grey Machines (feat. Ronan Harris)

10. Vagueness Of Faith

11. May This Be Your Last Battlefield

1980 wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– Deluxe Box inkl. 2-CDs (1980 & Instrumental Version) im 6-seitigen Digisleeve mit 16-seitigem Booklet + Bonus CD (Voice & Keys Version) im 4-seitigen Digisleeve, 1980-Gold Kette und drei Polaroid Fotos – limitiert auf 500 Einheiten weltweit (Napalm Records Mailorder + Bandshop exklusiv) – Sold Out!

– Action Box Set inkl. 2-CD-Digisleeve, Lunchbox, USB-Stick mit geheimem Überraschungsvideo & drei 1980-Musikvideos, Stirnband und optionaler Musikkassette mit persönlicher Widmung von Chris Harms – limitiert auf 300 Einheiten weltweit (Bandshop exklusiv)

– 2 LP Gatefold Cross Fuchsia/Yellow/Red inkl. Lyric Sheet – limitiert auf 300 Einheiten weltweit (Napalm Records Mailorder exklusiv) – Sold Out!

– Tape Neon Orange (Black Print) – limitiert auf 100 Formate weltweit (Napalm Records Mailorder + Bandshop exklusiv) – Sold Out!

– 2 LP Gatefold Marbled Translucent (Old Purple, Viola, Black) inkl. Lyric Sheet – limitiert auf 100 Einheiten weltweit (Bandshop exklusiv) – Sold Out!

– 2-CDs im 6-seitigen Digisleeve (1980 & Instrumental Version) mit 16-seitigem Booklet (Napalm Records Mailorder + Bandshop exklusiv)

– 1-CD Jewelcase

– Digitales Album

Chris Harms online:

Facebook

Instagram

Chris Harms Shop